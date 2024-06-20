Число погибших во время хаджа в этом году превысило 1000 человек, подсчитало агентство AFP в четверг, указав, что более половины из них - незарегистрированные верующие, совершившие паломничество в Саудовской Аравии во время сильной жары, пишет УНН.

Детали

По словам арабского дипломата, который предоставил разбивку, показывающую, что из 658 погибших в этой стране 630 были незарегистрированными паломниками, среди новых смертей, о которых сообщалось в четверг, 58 умерших из Египта.

В общей сложности около 10 стран сообщили о 1081 смерти во время ежегодного паломничества, одного из пяти столпов ислама, которое все мусульмане, имеющие средства, должны совершить хотя бы один раз.

Цифры получены из официальных заявлений или дипломатов, работающих над реагированием своих стран.

Хадж, время которого определяется лунным исламским календарем, в этом году снова выпал на время жаркого саудовского лета.

Национальный метеорологический центр сообщил о максимальной температуре в 51,8 градуса по Цельсию ранее на этой неделе в Большой мечети в Мекке.

Дипломат сообщил, что основной причиной смерти египетских паломников стала жара, которая вызвала осложнения, связанные с высоким кровяным давлением и другими проблемами.

Помимо Египта, смертельные случаи также подтвердили Малайзия, Пакистан, Индия, Иордания, Индонезия, Иран, Сенегал, Тунис и автономный Курдистан в Ираке, хотя во многих случаях власти не указали причину.

Саудовская Аравия не предоставила информацию о погибших, хотя только в воскресенье она сообщила о более чем 2700 случаях "теплового истощения".

Напомним

Утренние цифры гласили, что во время хаджа в Мекку погибли более полтысячи паломников.