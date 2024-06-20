Понад 1000 паломників загинули на тлі сильної спеки під час хаджу
Київ • УНН
Кількість загиблих під час хаджу в Саудівській Аравії цього року перевищила 1000 осіб, причому більше ніж половина з них - незареєстровані віруючі, які здійснили паломництво в умовах екстремальної спеки.
Кількість загиблих під час хаджу цього року перевищила 1000 осіб, підрахувало агентство AFP у четвер, вказавши, що понад половина з них - незареєстровані віруючі, які здійснили паломництво в Саудівській Аравії під час сильної спеки, пише УНН.
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За словами арабського дипломата, який надав розбивку, яка показує, що з 658 загиблих у цій країні 630 були незареєстрованими паломниками, серед нових смертей, про які повідомлялося в четвер, 58 померлих з Єгипту.
Загалом близько 10 країн повідомили про 1081 смерть під час щорічного паломництва, одного з п'яти стовпів ісламу, яке всі мусульмани, які мають кошти, повинні вчинити хоча б один раз.
Цифри отримані з офіційних заяв або дипломатів, які працюють над реагуванням своїх країн.
Хадж, час якого визначається місячним ісламським календарем, цього року знову випав на час спекотного саудівського літа.
Національний метеорологічний центр повідомив про максимальну температуру в 51,8 градуса за Цельсієм на початку цього тижня у Великій мечеті в Мецці.
Дипломат повідомив, що основною причиною смерті єгипетських паломників стала спека, яка спричинила ускладнення, пов'язані з високим кров'яним тиском та іншими проблемами.
Окрім Єгипту, смертельні випадки також підтвердили Малайзія, Пакистан, Індія, Йорданія, Індонезія, Іран, Сенегал, Туніс та автономний Курдистан в Іраку, хоча в багатьох випадках влада не вказала причину.
Саудівська Аравія не надала інформацію про загиблих, хоча тільки в неділю вона повідомила про більш ніж 2700 випадків "теплового виснаження".
Нагадаємо
Раніші цифри свідчили, що під час хаджу до Мекки загинули понад пів тисячі паломників.