Під час хаджу до Мекки загинули понад пів тисячі паломників

Щонайменше 550 паломників, за даними дипломів, загинули під час хаджу, що підкреслює виснажливий характер паломництва, яке цього року знову відбувалося за спекотної температури, пише УНН з посиланням на AFP.

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Щонайменше 323 із загиблих були єгиптянами, більшість із них померли від хвороб, пов'язаних зі спекою, повідомили агентству у вівторок два арабських дипломати, які координували заходи у відповідь своїх країн.

"Всі вони (єгиптяни) загинули через спеку", за винятком одного, який отримав смертельні поранення під час незначної тисняви ​​натовпу, повідомив один із дипломатів, додавши, що загальні цифри отримані з лікарняного моргу в районі Аль-Муайсем у Мецці.

За словами дипломатів, також загинуло щонайменше 60 йорданців, порівняно з офіційним числом у 41 особу, даною раніше у вівторок в Аммані.

За даними AFP, внаслідок нових смертей загальна кількість зареєстрованих у багатьох країнах на сьогодні досягла 577.

Дипломати повідомили, що загальна кількість загиблих у морзі Аль-Муайсема, одному з найбільших у Мецці, становила 550 людей.

На паломництво все більше впливає зміна клімату, згідно із саудівським дослідженням, опублікованим минулого місяця, у якому йдеться про те, що температура в районі, де проводяться ритуали, підвищується на 0,4 градуси за Цельсієм кожне десятиліття.

За даними Саудівського національного метеорологічного центру, у понеділок температура у Великій мечеті в Мецці досягла 51,8 градуса за Цельсієм.

Раніше у вівторок міністерство закордонних справ Єгипту заявило, що Каїр співпрацює з владою Саудівської Аравії в операціях з пошуку єгиптян, які зникли безвісти під час хаджу. У заяві міністерства йдеться про "певну кількість смертей", але не уточнюється, чи були серед загиблих єгиптяни.

Влада Саудівської Аравії повідомила про лікування понад 2000 паломників, які страждають від теплового стресу, але не оновлювала цю цифру з неділі і не надала інформацію про загиблих.

За повідомленнями різних країн, минулого року загинуло щонайменше 240 прочан, більшість із яких були індонезійцями.

Саудівська влада порадила паломникам користуватися парасольками, пити багато води і уникати перебування на сонці в найспекотніші години дня.

Однак багато ритуалів хаджу, у тому числі молитви на горі Арафат, що відбулися в суботу, передбачають багатогодинне перебування на відкритому повітрі вдень.

Деякі паломники розповідали, що бачили нерухомі тіла на узбіччі дороги та машини швидкої допомоги, які часом здавалися перевантаженими.

За даними влади Саудівської Аравії, цього року у хаджі взяли участь близько 1,8 мільйона паломників, з них 1,6 мільйона - з-за кордону.

Щороку десятки тисяч паломників намагаються здійснити хадж незаконними каналами, оскільки вони не можуть дозволити собі часто дорогі процедури отримання офіційних віз для хаджу.

Це ставить під загрозу цих нелегальних паломників, оскільки вони не можуть отримати доступ до приміщень з кондиціонуванням повітря, наданих саудівською владою за маршрутом хаджу.

Один із дипломатів, які розмовляли з AFP у вівторок, сказав, що кількість загиблих у Єгипті "абсолютно" зросла через велику кількість незареєстрованих єгипетських паломників.

Раніше цього місяця саудівські офіційні особи заявили, що перед хаджем вони вислали із Мекки сотні тисяч незареєстрованих паломників.

Інші країни, які повідомили цього року про смерті під час хаджу, включають Індонезію, Іран і Сенегал. Більшість країн не уточнили, скільки смертей було пов'язано зі спекою.

Міністр охорони здоров'я Саудівської Аравії Фахд бін Абдул Рахман Аль-Джаладжель заявив у вівторок, що плани в сфері охорони здоров'я для хаджу "були успішно реалізовані", запобігши великим спалахам захворювань та іншим загрозам громадському здоров'ю, повідомило офіційне агентство друку Саудівської Аравії.

Доповнення

Хадж є одним із п'яти стовпів ісламу, і всі мусульмани, які мають кошти, повинні здійснити його хоча б один раз.