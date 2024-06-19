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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во время хаджа в Мекку погибли более полутысячи паломников

Во время хаджа в Мекку погибли более полутысячи паломников

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 06:40  •  3107 просмотра

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По меньшей мере 550 паломников умерли во время изнурительного паломничества хаджа в этом году, причем большинство смертей связаны с тепловыми болезнями, обострившимися из-за жаркой погоды и изменения климата в регионе.

По меньшей мере 550 паломников, по данным дипломов, погибли во время хаджа, что подчеркивает изнурительный характер паломничества, которое в этом году снова происходило при жаркой температуре, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

По меньшей мере 323 из погибших были египтянами, большинство из них умерли от болезней, связанных с жарой, сообщили агентству во вторник два арабских дипломата, которые координировали ответные меры своих стран.

"Все они (египтяне) погибли из-за жары", за исключением одного, который получил смертельные ранения во время незначительной давки толпы, сообщил один из дипломатов, добавив, что общие цифры получены из больничного морга в районе Аль-Муайсем в Мекке.

По словам дипломатов, также погибло по меньшей мере 60 иорданцев, по сравнению с официальным числом в 41 человека, данным ранее во вторник в Аммане.

По данным AFP, в результате новых смертей общее количество зарегистрированных во многих странах на сегодня достигло 577.

Дипломаты сообщили, что общее количество погибших в морге Аль-Муайсема, одном из крупнейших в Мекке, составило 550 человек.

На паломничество все больше влияет изменение климата, согласно саудовскому исследованию, опубликованному в прошлом месяце, в котором говорится о том, что температура в районе, где проводятся ритуалы, повышается на 0,4 градуса по Цельсию каждое десятилетие.

По данным Саудовского национального метеорологического центра, в понедельник температура в Великой мечети в Мекке достигла 51,8 градуса по Цельсию.

Ранее во вторник министерство иностранных дел Египта заявило, что Каир сотрудничает с властями Саудовской Аравии в операциях по поиску египтян, пропавших без вести во время хаджа. В заявлении министерства говорится об "определенном количестве смертей", но не уточняется, были ли среди погибших египтяне.

Власти Саудовской Аравии сообщили о лечении более 2000 паломников, страдающих от теплового стресса, но не обновляли эту цифру с воскресенья и не предоставили информацию о погибших.

По сообщениям разных стран, в прошлом году погибло по меньшей мере 240 паломников, большинство из которых были индонезийцами.

Саудовские власти посоветовали паломникам пользоваться зонтиками, пить много воды и избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы дня.

Однако многие ритуалы хаджа, в том числе молитвы на горе Арафат, состоявшиеся в субботу, предусматривают многочасовое пребывание на открытом воздухе днем.

Некоторые паломники рассказывали, что видели неподвижные тела на обочине дороги и машины скорой помощи, которые порой казались перегруженными.

По данным властей Саудовской Аравии, в этом году в хадже приняли участие около 1,8 миллиона паломников, из них 1,6 миллиона - из-за рубежа.

Каждый год десятки тысяч паломников пытаются совершить хадж по незаконным каналам, поскольку они не могут позволить себе часто дорогостоящие процедуры получения официальных виз для хаджа.

Это ставит под угрозу этих нелегальных паломников, поскольку они не могут получить доступ к помещениям с кондиционированием воздуха, предоставленным саудовскими властями на маршруте хаджа.

Один из дипломатов, которые разговаривали с AFP во вторник, сказал, что количество погибших в Египте "абсолютно" возросло из-за большого количества незарегистрированных египетских паломников.

Ранее в этом месяце саудовские официальные лица заявили, что перед хаджем они выслали из Мекки сотни тысяч незарегистрированных паломников.

Другие страны, которые сообщили в этом году о смертях во время хаджа, включают Индонезию, Иран и Сенегал. Большинство стран не уточнили, сколько смертей было связано с жарой.

Министр здравоохранения Саудовской Аравии Фахд бин Абдул Рахман Аль-Джаладжель заявил во вторник, что планы в сфере здравоохранения для хаджа "были успешно реализованы", предотвратив крупные вспышки заболеваний и другие угрозы общественному здоровью, сообщило официальное агентство печати Саудовской Аравии.

Дополнение

Хадж является одним из пяти столпов ислама, и все мусульмане, имеющие средства, должны совершить его хотя бы один раз.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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