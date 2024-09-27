Блинкен сегодня встретится с главой МИД Китая в Нью-Йорке
Киев • УНН
Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с министром иностранных дел Китая Ван И в Нью-Йорке 27 сентября. Встреча состоится в 13:30 по восточному времени на фоне растущей глобальной конкуренции между двумя странами.
Сегодня, 27 сентября, Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретится с министром иностранных дел Китая Ван И в Нью-Йорке, сообщил Государственный департамент США, передает УНН.
В расписании встреч Блинкена указывается, что сегодня Госсекретарь "встречается с директором Центральной комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Китая и министром иностранных дел Ван И в Нью-Йорке".
Встреча двух высокопоставленных дипломатов состоится в 13:30 по восточному времени (17:30 по Гринвичу).
Как пишет Reuters, администрация президента Джо Байдена четко заявляет, что не стремится к холодной войне с Китаем, но все больше аналитиков и членов Конгресса США говорят, что эскалация глобальной конкуренции между двумя сверхдержавами напоминает новый стиль холодной войны.
В последние месяцы обе стороны держали линии связи открытыми. В прошлом месяце Белый дом заявил, что в ближайшее время планируется телефонный разговор между президентом Китая Си Цзиньпином и Байденом.
Напомним
Госдеп США выразил обеспокоенность расширением отношений в сфере безопасности между Северной Кореей и Россией. Вашингтон предупреждает, что это может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.