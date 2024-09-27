Блинкен сегодня встретится с главой МИД Китая в Нью-Йорке

ukenru
Эксклюзив
Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
  •  11289 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

Эксклюзив
Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
  •  30545 просмотра

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

Эксклюзив
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
  •  81516 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

Эксклюзив
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
  •  112806 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

Эксклюзив
Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации
  •  123634 просмотра

Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации

Эксклюзив
Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики
  •  122782 просмотра

Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики

Эксклюзив
Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп
  •  119365 просмотра

Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы
  •  140580 просмотра

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

Эксклюзив
Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт
  •  101280 просмотра

Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт

Эксклюзив
"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия
  •  94835 просмотра

"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Катар объявил об обмене 13 детей между Украиной и рф

Катар объявил об обмене 13 детей между Украиной и рф

  •  100138 просмотра
Захватчики обстреляли 14 громад Сумщины: 55 атак, 2 раненых

Захватчики обстреляли 14 громад Сумщины: 55 атак, 2 раненых

  •  56377 просмотра
В ростовской области рф возникли пожары

В ростовской области рф возникли пожары

  •  52472 просмотра
Враг атакует: ракетная опасность объявлена в Николаевской области

Враг атакует: ракетная опасность объявлена в Николаевской области

  •  32747 просмотра
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

  •  71330 просмотра
публикации
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  5908 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

  •  81516 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

  •  133912 просмотра
Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

  •  140580 просмотра
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

24 сентября 2024, 15:31  •  188827 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

  •  71330 просмотра
SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

  •  108552 просмотра
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября 2024, 03:07  •  132486 просмотра
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября 2024, 03:03  •  117822 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  126629 просмотра
Актуальное
Блинкен сегодня встретится с главой МИД Китая в Нью-Йорке

Блинкен сегодня встретится с главой МИД Китая в Нью-Йорке

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 08:29  •  4223 просмотра

Read in English

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с министром иностранных дел Китая Ван И в Нью-Йорке 27 сентября. Встреча состоится в 13:30 по восточному времени на фоне растущей глобальной конкуренции между двумя странами.

Сегодня, 27 сентября, Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретится с министром иностранных дел Китая Ван И в Нью-Йорке, сообщил Государственный департамент США, передает УНН.

В расписании встреч Блинкена указывается, что сегодня Госсекретарь "встречается с директором Центральной комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Китая и министром иностранных дел Ван И в Нью-Йорке".

Встреча двух высокопоставленных дипломатов состоится в 13:30 по восточному времени (17:30 по Гринвичу). 

Как пишет Reuters, администрация президента Джо Байдена четко заявляет, что не стремится к холодной войне с Китаем, но все больше аналитиков и членов Конгресса США говорят, что эскалация глобальной конкуренции между двумя сверхдержавами напоминает новый стиль холодной войны.

В последние месяцы обе стороны держали линии связи открытыми. В прошлом месяце Белый дом заявил, что в ближайшее время планируется телефонный разговор между президентом Китая Си Цзиньпином и Байденом.

Напомним 

Госдеп США выразил обеспокоенность расширением отношений в сфере безопасности между Северной Кореей и Россией. Вашингтон предупреждает, что это может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
van-i-politikВан И (политик)
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
severnaya-koreyaСеверная Корея
nyu-iorkНью-Йорк
si-tszinpinСи Цзиньпин
dzho-baidenДжо Байден
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
kitaiКитай