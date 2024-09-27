Блінкен сьогодні зустрінеться з главою МЗС Китаю в Нью-Йорку
Київ • УНН
Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в Нью-Йорку 27 вересня. Зустріч відбудеться о 13:30 за східним часом на тлі зростаючої глобальної конкуренції між двома країнами.
Сьогодні, 27 вересня, Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в Нью-Йорку, повідомив Державний департамент США, передає УНН.
В розкладі зустрічей Блінкена вказується, що сьогодні Держсекретар "зустрічається з директором Центральної комісії у закордонних справах Комуністичної партії Китаю та міністром закордонних справ Ван Ї в Нью-Йорку".
Зустріч двох високопоставлених дипломатів відбудеться о 13:30 за східним часом (17:30 за Гринвічем)
Як пише Reuters, адміністрація президента Джо Байдена чітко заявляє, що не прагне холодної війни з Китаєм, але все більше аналітиків і членів Конгресу США кажуть, що ескалація глобальної конкуренції між двома наддержавами нагадує новий стиль холодної війни.
В останні місяці обидві сторони тримали лінії зв'язку відкритими. Минулого місяця Білий дім заявив, що найближчим часом планується телефонна розмова між президентом Китаю Сі Цзіньпіном і Байденом.
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Держдеп США висловив занепокоєння розширенням відносин у сфері безпеки між Північною Кореєю та росією. Вашингтон попереджає, що це може дестабілізувати ситуацію на Корейському півострові.