Блинкен анонсировал обсуждение на встрече G7 поддержки Украины на встрече G7

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит встречу министров иностранных дел G7 на Капри, чтобы обсудить поддержку Украины против агрессивной войны россии, кризис на Ближнем Востоке и углубление глобального партнерства, о чем сообщил в четверг в соцсети X, пишет УНН.

С нетерпением жду возможности присоединиться к моим коллегам из G7 на этой неделе на Капри. Мы обсудим нашу поддержку Украины против агрессивной войны россии, усилия по разрешению кризиса на Ближнем Востоке и важность углубления партнерства во всем мире - написал Блинкен.

Детали

По данным Госдепа, госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел стран "Группы семи" на Капри, Италия, 16-19 апреля.

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"На этой встрече соберутся министры иностранных дел Италии, Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании, США и глава дипломатии Европейского Союза, чтобы обсудить совместные усилия по формированию свободного, безопасного и процветающего мира. Госсекретарь с нетерпением ожидает дискуссий, сосредоточенных на поддержке Украины против агрессивной войны россии, решении кризиса на Ближнем Востоке, стабилизации Гаити и углублении партнерства во всем мире по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая финансирование развития, изменение климата, искусственный интеллект, общественное здоровье, мир и безопасность", - сообщили в Госдепе.

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