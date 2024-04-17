Кулеба после атаки рф на Чернигов указал на потребность в ПВО: будет призывать G7 последовать немецкому примеру передачи Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после очередной ракетной атаки рф, которая унесла в Чернигове жизни 11 человек, призвал партнеров Украины предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты жизни украинцев, указав, что повторит этот призыв во время встреч с союзниками из G7 в Италии на этой неделе, пишет УНН.

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"российские террористы обстреляли центр Чернигова, пока погибли по меньшей мере 11 и ранены по меньшей мере 22 человека. Количество еще может возрасти. Эти невинные люди не погибли бы и не были ранены, если бы Украина имела достаточные возможности ПВО. Три дня назад на Ближнем Востоке мы увидели, как выглядит надежная защита человеческих жизней от ракет", - отметил Кулеба в соцсети X.

Глава МИД подчеркнул, что "партнеры Украины имеют необходимые средства, чтобы помочь нам спасать украинские жизни с таким же уровнем эффективности".

Мы благодарны Германии за то, что она уже приняла важное решение о предоставлении Украине дополнительной батареи Patriot. Опираясь на недавние контакты Зеленского, я буду призывать других партнеров последовать этому примеру во время моих встреч с союзниками из G7 в Италии на этой неделе - заявил Кулеба.

Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни 10 человек: Зеленский показал последствия