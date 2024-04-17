Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни 10 человек: Зеленский показал последствия

В результате ракетной атаки рф на Чернигов погибло 10 человек, 20 получили ранения, люди все еще находятся под завалами, сообщил в среду Президент Украины Владимир Зеленский, показав фото последствий, пишет УНН.

Чернигов. Продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Люди под завалами. По состоянию на это время известно о 20 пострадавших и 10 погибших. Мои соболезнования родным и близким - написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что, к сожалению, количество погибших может возрасти. "И этого бы не было, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", - подчеркнул он.

"Террористы способны ломать жизнь только тогда, когда сначала им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь. Решимость имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая будет ее отражать", - подчеркнул Глава государства.

В Чернигове после удара рф частично отключили коммуникации, в том числе свет и газ - и.о. мэра