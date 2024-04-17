Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни 10 человек: Зеленский показал последствия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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chernigovЧернигов
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  115452 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  115276 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  117387 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  110046 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  124683 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  136935 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136879 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123624 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103281 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203732 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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16 апреля 2024, 09:20  •  156719 просмотра
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"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  429986 просмотра

Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни 10 человек: Зеленский показал последствия

В результате российского ракетного удара по Чернигову, Украина, погибло 10 человек, 20 получили ранения, люди все еще находятся под завалами.

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Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни 10 человек: Зеленский показал последствия

Министр финансов Украины провел переговоры с руководством МВФ и Европейской Комиссией относительно потребностей бюджета

Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил бюджетные потребности Украины, выполнение условий программы МВФ и внедрение реформ с руководством МВФ и Европейской Комиссии во время своего визита в Вашингтон.

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Министр финансов Украины провел переговоры с руководством МВФ и Европейской Комиссией относительно потребностей бюджета

Чернигов: продолжается поисково-спасательная операция, 9 погибших, более 20 раненых в результате атаки рф

В Чернигове продолжается поисково-спасательная операция после атаки рф, в результате которой 9 человек погибли, более 20 получили ранения, были повреждены здания гражданской инфраструктуры и десятки автомобилей.

Война •   •  16989 просмотра
Чернигов: продолжается поисково-спасательная операция, 9 погибших, более 20 раненых в результате атаки рф

Над территорией орловской области рф сбит БпЛА - глава российского региона

Беспилотный летательный аппарат был сбит над орловской областью, не вызвав жертв и разрушений, по словам местного губернатора.

Новости Мира •   •  14221 просмотра
Над территорией орловской области рф сбит БпЛА - глава российского региона

Politico о Часов Яре: спикер украинской армии рассказал об угрозе, если оккупантам удастся захватить город

Politico расспросило представителя украинской армии об угрозе, если оккупантам удастся захватить Часов Яр.

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Politico о Часов Яре: спикер украинской армии рассказал об угрозе, если оккупантам удастся захватить город

В Румынии расследуют пролет трех дронов над авиабазой

Три неизвестных беспилотника пролетели над румынской авиабазой имени Михаила Когалничану, где строится крупнейшая европейская база НАТО, что стало поводом для расследования военной прокуратуры.

Новости Мира •   •  16130 просмотра
В Румынии расследуют пролет трех дронов над авиабазой

В оккупированных городах Луганщины будут захоранивать мусор из рф - ОГА

Три города в оккупированной Луганской области - Северодонецк, Антрацит и Луганск - будут использоваться для захоронения российского мусора и импортных отходов, причем около 50% общего объема отходов будет изолировано, что уничтожит окружающую среду вокруг этих городов к 2030 году.

Война •   •  13056 просмотра
В оккупированных городах Луганщины будут захоранивать мусор из рф - ОГА

Атака рф на Чернигов: и.о. мэра сообщает о 8 погибших, 18 пострадавших

В Чернигове 8 человек погибли и 18 получили ранения в результате российского ракетного обстрела в среду утром.

Война •   •  14522 просмотра
Атака рф на Чернигов: и.о. мэра сообщает о 8 погибших, 18 пострадавших

В Чернигове после удара рф частично отключили коммуникации, в том числе свет и газ - и.о. мэра

Три взрыва прогремели в густонаселенном районе Чернигова, повредив здания, автомобили и инфраструктуру.

Общество •   •  14853 просмотра
В Чернигове после удара рф частично отключили коммуникации, в том числе свет и газ - и.о. мэра

В Стрые подростки избили девушку: полиция принимает решение об открытии производства

В Стрые Львовской области подростки жестоко избили девушку, нанеся ей серьезные травмы, в том числе лица, полиция планирует открыть производство по факту хулиганства.

Общество •   •  11995 просмотра
В Стрые подростки избили девушку: полиция принимает решение об открытии производства