В Чернигове после удара рф частично отключили коммуникации, в том числе свет и газ - и.о. мэра

В Чернигове после ракетной атаки рф сегодня частично отключили коммуникации, в том числе свет и газ, сообщил и.о. Черниговского городского головы Александр Ломако в эфире телемарафона в среду, пишет УНН.

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"В 9 часов... три взрыва прозвучало в городе. (...) Прямое попадание в здание социальной инфраструктуры. (...) Повреждены здания, которые рядом находятся, повреждено много автомобилей в этом районе, инфраструктура. (...) Это густонаселенный район", - сказал и.о. мэра.

Мы в этом районе отключили все коммуникации, свет, газ, чтобы не было еще больших разрушений - сообщил Ломако.

По его словам, "понятно, что в этом районе будут проблемы определенное время, но мы делаем все, чтобы это максимально быстро устранить".

"Сейчас главная задача - это поисковая операция, жертвы, пострадавшие, максимально быстро предоставить людям всем помощь", - подчеркнул он.

Пять человек погибли в результате атаки рф на Чернигов, поиски продолжаются - и.о. мэра