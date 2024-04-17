Пять человек погибли в результате атаки рф на Чернигов, поиски продолжаются - и.о. мэра

В Чернигове в результате утренней ракетной атаки рф известно уже о 5 погибших, сообщил и.о. Черниговского городского головы Александр Ломако в среду, пишет УНН.

К сожалению, известно уже о пятерых погибших. Поисковая операция еще продолжается. Напоминаю, на месте работают все службы и главная задача - помощь пострадавшим - указал Ломако в Telegram.

Черниговский областной центр крови, по его словам, очень нуждается в помощи - донорах, особенно с отрицательным резусом.

Дополнение

Ранее было известно о 4 жертвах атаки рф на Чернигов.