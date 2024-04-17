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Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Италию, чтобы принять участие в министерской встрече G7 и провести двусторонние переговоры с целью получения дополнительных систем противовоздушной обороны и вооружений для Украины.
Харьков рискует превратиться во "второй Алеппо", если в США не проголосуют за военную помощь Украине
Харьков рискует стать "вторым Алеппо", если США не проголосуют за новую военную помощь, которая поможет Украине получить средства противовоздушной обороны для предотвращения российских атак на большие расстояния, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках
Дания готова способствовать импорту украинских товаров и продвижению украинской продукции на своих рынках, включая установление полок с украинской продукцией в датских супермаркетах и содействие со стороны Датской торговой палаты закупки украинской продукции датскими компаниями.
Утром россияне обстреляли Одесскую область: под ударом инфраструктура региона
Утром 17 апреля российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры в Одесской области. Предварительно - пострадавших в результате атаки нет.
Атака рф на Чернигов: МВД показало спасательную операцию, сообщило об 11 погибших, 22 раненых
В результате российских ракетных обстрелов Чернигова, Украина, погибло 11 человек, 22 получили ранения и по меньшей мере 3 считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются.
В Минобороны рассказали о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки
За минувшие сутки российские войска атаковали 107 населенных пунктов в 10 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения и повреждению 118 объектов инфраструктуры.
Экс-чиновники Минобороны закупили некачественную амуницию для военных на 1,4 млрд грн: дело передали в суд
Бывшие чиновники Министерства обороны Украины предстанут перед судом за закупку некачественных боеприпасов и средств индивидуальной защиты для военных, что поставило под угрозу жизни солдат и нанесло огромный финансовый ущерб государству.
На аэродроме в самаре у рф уничтожен российский вертолет Ми-8: ГУР показало кадры
На аэродроме кряж в самаре был уничтожен транспортный вертолет Ми-8 стоимостью 10-15 миллионов долларов, который россия использовала для перевозки оружия и личного состава в войне против Украины.
Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни 10 человек: Зеленский показал последствия
В результате российского ракетного удара по Чернигову, Украина, погибло 10 человек, 20 получили ранения, люди все еще находятся под завалами.
Министр финансов Украины провел переговоры с руководством МВФ и Европейской Комиссией относительно потребностей бюджета
Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил бюджетные потребности Украины, выполнение условий программы МВФ и внедрение реформ с руководством МВФ и Европейской Комиссии во время своего визита в Вашингтон.