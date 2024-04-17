Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
g7G7
natoNATO
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kanadaКанада
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
germaniyaГермания
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  115440 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  115266 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  117377 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  110041 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  124682 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  136935 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136879 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123624 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103281 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203732 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Новости по теме
Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом

Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом

  •  4304 просмотра
Харьков рискует превратиться во "второй Алеппо", если в США не проголосуют за военную помощь Украине

Харьков рискует превратиться во "второй Алеппо", если в США не проголосуют за военную помощь Украине

  •  4094 просмотра
Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках

Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках

  •  4073 просмотра
Утром россияне обстреляли Одесскую область: под ударом инфраструктура региона

Утром россияне обстреляли Одесскую область: под ударом инфраструктура региона

  •  5651 просмотра
Атака рф на Чернигов: МВД показало спасательную операцию, сообщило об 11 погибших, 22 раненых

Атака рф на Чернигов: МВД показало спасательную операцию, сообщило об 11 погибших, 22 раненых

  •  22787 просмотра
В Минобороны рассказали о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки

В Минобороны рассказали о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки

  •  18651 просмотра
Экс-чиновники Минобороны закупили некачественную амуницию для военных на 1,4 млрд грн: дело передали в суд

Экс-чиновники Минобороны закупили некачественную амуницию для военных на 1,4 млрд грн: дело передали в суд

  •  17235 просмотра
На аэродроме в самаре у рф уничтожен российский вертолет Ми-8: ГУР показало кадры

На аэродроме в самаре у рф уничтожен российский вертолет Ми-8: ГУР показало кадры

  •  20099 просмотра
Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни 10 человек: Зеленский показал последствия

Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни 10 человек: Зеленский показал последствия

  •  21031 просмотра
Министр финансов Украины провел переговоры с руководством МВФ и Европейской Комиссией относительно потребностей бюджета

Министр финансов Украины провел переговоры с руководством МВФ и Европейской Комиссией относительно потребностей бюджета

  •  17622 просмотра

Популярные

За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

  •  107535 просмотра
российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

  •  105547 просмотра
рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

  •  104346 просмотра
Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

  •  115858 просмотра
Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

  •  105308 просмотра

Публикации

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  156706 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  170706 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  380918 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  416296 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  429970 просмотра

Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Италию, чтобы принять участие в министерской встрече G7 и провести двусторонние переговоры с целью получения дополнительных систем противовоздушной обороны и вооружений для Украины.

Война •   •  4304 просмотра
Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом

Харьков рискует превратиться во "второй Алеппо", если в США не проголосуют за военную помощь Украине

Харьков рискует стать "вторым Алеппо", если США не проголосуют за новую военную помощь, которая поможет Украине получить средства противовоздушной обороны для предотвращения российских атак на большие расстояния, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Война •   •  4094 просмотра
Харьков рискует превратиться во "второй Алеппо", если в США не проголосуют за военную помощь Украине

Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках

Дания готова способствовать импорту украинских товаров и продвижению украинской продукции на своих рынках, включая установление полок с украинской продукцией в датских супермаркетах и содействие со стороны Датской торговой палаты закупки украинской продукции датскими компаниями.

Экономика •   •  4073 просмотра
Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках

Утром россияне обстреляли Одесскую область: под ударом инфраструктура региона

Утром 17 апреля российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры в Одесской области. Предварительно - пострадавших в результате атаки нет.

Война •   •  5651 просмотра
Утром россияне обстреляли Одесскую область: под ударом инфраструктура региона

Атака рф на Чернигов: МВД показало спасательную операцию, сообщило об 11 погибших, 22 раненых

В результате российских ракетных обстрелов Чернигова, Украина, погибло 11 человек, 22 получили ранения и по меньшей мере 3 считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются.

Война •   •  22787 просмотра
Атака рф на Чернигов: МВД показало спасательную операцию, сообщило об 11 погибших, 22 раненых

В Минобороны рассказали о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки

За минувшие сутки российские войска атаковали 107 населенных пунктов в 10 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения и повреждению 118 объектов инфраструктуры.

Война •   •  18651 просмотра
В Минобороны рассказали о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки

Экс-чиновники Минобороны закупили некачественную амуницию для военных на 1,4 млрд грн: дело передали в суд

Бывшие чиновники Министерства обороны Украины предстанут перед судом за закупку некачественных боеприпасов и средств индивидуальной защиты для военных, что поставило под угрозу жизни солдат и нанесло огромный финансовый ущерб государству.

Война •   •  17235 просмотра
Экс-чиновники Минобороны закупили некачественную амуницию для военных на 1,4 млрд грн: дело передали в суд

На аэродроме в самаре у рф уничтожен российский вертолет Ми-8: ГУР показало кадры

На аэродроме кряж в самаре был уничтожен транспортный вертолет Ми-8 стоимостью 10-15 миллионов долларов, который россия использовала для перевозки оружия и личного состава в войне против Украины.

Война •   •  20099 просмотра
На аэродроме в самаре у рф уничтожен российский вертолет Ми-8: ГУР показало кадры

Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни 10 человек: Зеленский показал последствия

В результате российского ракетного удара по Чернигову, Украина, погибло 10 человек, 20 получили ранения, люди все еще находятся под завалами.

Война •   •  21031 просмотра
Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни 10 человек: Зеленский показал последствия

Министр финансов Украины провел переговоры с руководством МВФ и Европейской Комиссией относительно потребностей бюджета

Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил бюджетные потребности Украины, выполнение условий программы МВФ и внедрение реформ с руководством МВФ и Европейской Комиссии во время своего визита в Вашингтон.

Экономика •   •  17622 просмотра
Министр финансов Украины провел переговоры с руководством МВФ и Европейской Комиссией относительно потребностей бюджета