Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом

Сегодня, 17 апреля, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начнет рабочий визит в Италию для участия в в министерской встрече "Группы семи". Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет УНН.

Детали

Предварительно визит продлится два дня. Глава МИД примет участие в специальной сессии, посвященной укреплению международной поддержки Украины.

17-19 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Италию для участия в министерской встрече "Группы семи" - заявили в МИД Украины.

Кроме того, Дмитрий Кулеба также проведет ряд двусторонних переговоров, в частности с главами дипломатий Великобритании, Италии, Канады, Германии, Франции, Японии, США, ЕС и Генеральным секретарем НАТО.

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Ключевыми темами переговоров, в МИД называют, срочное предоставление Украине дополнительных батарей "Patriot" и других систем противовоздушной обороны для защиты от российского террора, противодействие сотрудничеству российского и северокорейского режимов, использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров к неординарным, смелым шагам и передать Украине системы ПВО, оружие и боеприпасы.