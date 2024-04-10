"Дипломатия Патриотов в полном разгаре": Кулеба рассказал детали разговора с Боррелем

Знаем, где находятся системы "Patriot" и работаем на всех уровнях для усиления украинской противовоздушной обороны. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил по итогам телефонного разговора с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, передает УНН.

В развитие переговоров в Брюсселе на прошлой неделе, дипломаты обсудили шаги, которые были предприняты во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского по поиску дополнительных систем ПВО "Patriot" для Украины.

Боррель призвал предоставить Украине Patriot: западные армии имеют около 100 батарей, Киев просит всего 7

Высокий представитель ЕС проинформировал своего коллегу относительно шагов, сделанных ЕС. Дмитрий Кулеба поблагодарил Жозепа Борреля за его активные усилия.

"Дипломатия Патриотов в полном разгаре", - отметил глава МИД Украины.

"Проактивный подход": Кулеба переговорил с главой МИД Британии о следующих шагах по ПВО, в том числе Patriot, для Украины

Стороны также обсудили поставки артиллерийских боеприпасов и другой военной помощи Украине.