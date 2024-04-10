Боррель призвал предоставить Украине Patriot: западные армии имеют около 100 батарей, Киев просит всего 7

ЕС должен выполнить обязательства по отношению к Украине и предоставить средства противовоздушной обороны. Западные армии имеют около 100 батарей Patriot, Украина просит всего семь из них. Об этом во время выступления на форуме Nueva Economia Forum заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает УНН.

"Ситуация крайне сложная. Российская военная машина работает на полной скорости. Со значительными затратами, но на полной скорости", - подчеркнул дипломат.

Он призвал увеличить потенциал противовоздушной обороны, чтобы Украина могла остановить российские ракеты и их бомбы, которые разрушают городскую инфраструктуру.

Боррель также отметил, что необходимо больше говорить не о восстановлении в Украине, а о том, как избежать разрушения." Лучший способ потратить меньше средств на восстановление - это потратить больше на предотвращение разрушений", - указал верховный представитель ЕС.

Несколько дней назад я разговаривал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, и он отчаянно просил семь батарей Patriot для защиты своей страны. Невозможно представить, что мы не смогли их предоставить, учитывая, что западные армии имеют около 100 батарей Patriot. И все равно мы не в состоянии предоставить те семь, о которых они так отчаянно просят - рассказал Боррель.

По его словам, война против Украины - это угроза всему Союзу. президент рф путин намерен распространить свою дестабилизирующую деятельность на весь ЕС.

"На следующих европейских выборах вы увидите, как российская дестабилизация будет угрожать нашей демократии. Но перспектива, возможность войны с применением обычных вооружений высокой интенсивности в Европе больше не является фантазией", - добавил дипломат.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны обсудили поставки дополнительных систем Patriot Украине, а также текущее состояние поставок артиллерийских боеприпасов и санкции против РФ.