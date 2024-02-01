Бизнес ухудшил свои экономические оценки из-за роста неопределенности и расходов - НБУ

Бизнес ухудшил оценки текущих результатов и перспектив своей деятельности в Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса предприятий в январе, пишет пресс-служба Национального банка Украины, передает УНН.

Усиление интенсивности боевых действий, неопределенность относительно сроков и объемов предоставления внешней финансовой помощи, блокада западных границ, рост производственных затрат на усиление киберзащиты, нехватка квалифицированных кадров, а также сезонное ослабление экономической деятельности в начале года способствовали ухудшению оценок деловой активности предприятий всех секторов, участвующих в ежемесячных опросах. ... В январе 2024 года ИОДА снизился до 41.0 с 45.7 в декабре 2023 года. - рассказали в НБУ о причинах ухудшения настроений бизнесмены.

Детали

По данным банка перечисленные факторы способствовали ухудшению оценок деловой активности предприятий всех секторов, участвующих в ежемесячных опросах.

В частности, предприятия промышленности усилили пессимистические ожидания относительно результатов своей экономической деятельности, несмотря на рост давления со стороны производственных затрат и логистические трудности с пересечением западной границы: секторальный индекс в январе снизился до 43.7 (в декабре - 46.9). Респонденты существенно ухудшили оценки объемов произведенной продукции и новых заказов на продукцию, прогнозировали дальнейшее уменьшение запасов сырья и материалов. Негативные оценки относительно объемов новых экспортных заказов на продукцию, а также объемов незавершенного производства сохранились, относительно остатков готовой продукции - усилились.

Предприятия торговли второй месяц подряд прогнозировали ухудшение своих экономических результатов на фоне подорожания импорта из-за блокирования западных границ, высокие цены на топливо и замедление спроса: секторальный индекс в январе снизился до 38.9 с 46.9 в декабре. Торговые компании пессимистично оценили объемы товарооборота и закупки товаров для продажи, одновременно ожидали значительный рост остатков товаров для продажи. Респонденты существенно смягчили оценки относительно подорожания стоимости товаров, закупленных для продажи, одновременно прогнозировали дальнейший рост цен поставщиков, а также были настроены на дальнейшее сужение торговой маржи.

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Предприятия сферы услуг в очередной раз усилили негативные оценки результатов своей текущей деятельности, учитывая снижение спроса вследствие повышения собственных тарифов, а также риски безопасности: секторальный индекс составил 40.4 по сравнению с 44.0 в декабре. Респонденты ожидали дальнейшего уменьшения объемов предоставленных услуг и новых заказов, а также услуг в процессе выполнения.

Предприятия строительства в четвертый раз подряд предоставили самые пессимистичные среди других секторов оценки экономических результатов своей деятельности, учитывая интенсивные боевые действия, дефицит квалифицированных кадров, а также сезонный фактор: секторальный индекс составил 31.9 (в декабре - 42.1). Респонденты существенно ухудшили ожидания относительно объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов. Строители усилили пессимистические оценки доступности подрядчиков и сохранили ожидания по уменьшению объемов закупки их услуг, несмотря на замедление темпов роста стоимости этих услуг.

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Кроме того, по данным опросника, все респонденты от бизнеса прогнозировали подорожание собственной продукции и услуг из-за усиления ожиданий относительно ускорения темпов роста закупочных цен.

Также в НБУ отметили ухудшение оценок занятости. Руководители предприятий всех секторов ожидали сокращения общей численности работников, наиболее существенно - в секторе строительства.

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Методология опроса

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 04 по 23 января 2024 года. В опросе приняло участие 442 предприятия. Среди опрошенных предприятий 44.1% - компании промышленности, 28.5% - сферы услуг, 22.4% - торговли, 5.0% - строительства; 32.4% респондентов - крупные предприятия, 29.0% - средние, 38.7% - малые.

31.9% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9.0% - только экспортные операции, 17.0% - только импортные операции, 42.1% - не осуществляют внешние экономические операции.

Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) - инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики.

На основе ответов респондентов рассчитываются ежемесячные индексы ожиданий деловой активности - секторальные (для каждого сектора экономики) и композитный, характеризующий экономическое развитие страны за месяц. Значение индекса на уровне 50 является нейтральным. Ожидания являются положительными, если значение индекса превышает нейтральный уровень.