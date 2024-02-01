Бизнес ухудшил свои экономические оценки из-за роста неопределенности и расходов - НБУ
Предприятия ухудшили свои оценки текущей деятельности и перспектив из-за усиления военных действий, роста расходов и неопределенности.
Высокотехнологичные средства и новая философия обучения и ведения войны: Залужный о главных целях на 2024 год
Верховный Главнокомандующий очертил военные цели Украины до 2024 года как сосредоточенность на развитии высокотехнологичной техники, внедрении новых философий подготовки и ведения боя, а также освоении новых возможностей.
Байден на Национальном молитвенном завтраке вспомнил об Украине
На Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, округ Колумбия, президент США Джо Байден говорил о продолжении поддержки США Украины против российской агрессии и о работе ради мира во всем мире.
Был представлен список проблем: в ОП заявили о встрече с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства
Представители Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения встретились с Андреем Ермаком, чтобы представить перечень проблем и обсудить возможные пути их решения. Следующий шаг - координационная встреча со стейкхолдерами со стороны государства для подготовки конкретных решений.
Украина и Германия провели новый раунд переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности
Германия и Украина провели переговоры в Берлине по заключению двустороннего соглашения о безопасностных обязательствах и долгосрочной поддержке Украины. Кроме того, стороны согласовали график контактов на высшем уровне на ближайшую перспективу.
Умеров подал декларацию: сколько заработал и что арендует
Согласно декларации, Умеров арендует квартиру в Киеве площадью 80,6 кв. м и еще одну квартиру также в столице с августа 2023 года площадью 128,8 кв,м. Проживает Умеров в квартире площадью 95 кв,м, которая принадлежит компании "Компания Блэк Си", которая в свою очередь, принадлежит самому министру.
Производство новых боеприпасов будет быстрее и больше - Минобороны
Украинское правительство одобрило постановление об ускорении и расширении отечественного производства боеприпасов для укрепления обороноспособности страны и уменьшения зависимости от импорта.
Почти 90% украинских сел не имеют стационарных аптек - Минздрав
Первый заместитель министра здравоохранения Украины сообщил, что почти 90% сел в стране не имеют стационарных аптек, и отметил необходимость расширения сети мобильных аптек для улучшения доступа к лекарствам для сельского населения.
Каталония сокращает использование воды на 80% в сельском хозяйстве и на 5% в домах из-за рекордной засухи
Из-за рекордной засухи, в результате которой уровень воды в водохранилищах упал ниже 16% емкости, Каталония объявила чрезвычайную ситуацию в Барселоне и прилегающих районах, требуя от жителей сократить использование воды на 5%, а от фермеров - на 80%.
В Херсонской области из-за российского обстрела погибли двое волонтеров из Франции, еще трое иностранцев ранены
российские оккупационные войска нанесли удар по Бериславу Херсонской области, в результате которого погибли двое французских волонтеров, еще трое иностранцев получили ранения.