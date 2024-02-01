Бизнес ухудшил свои экономические оценки из-за роста неопределенности и расходов - НБУ

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  138055 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  158739 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  163107 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157975 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Новости по теме

Бизнес ухудшил свои экономические оценки из-за роста неопределенности и расходов - НБУ

Предприятия ухудшили свои оценки текущей деятельности и перспектив из-за усиления военных действий, роста расходов и неопределенности.

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Бизнес ухудшил свои экономические оценки из-за роста неопределенности и расходов - НБУ

Высокотехнологичные средства и новая философия обучения и ведения войны: Залужный о главных целях на 2024 год

Верховный Главнокомандующий очертил военные цели Украины до 2024 года как сосредоточенность на развитии высокотехнологичной техники, внедрении новых философий подготовки и ведения боя, а также освоении новых возможностей.

Война •   •  7176 просмотра
Высокотехнологичные средства и новая философия обучения и ведения войны: Залужный о главных целях на 2024 год

Байден на Национальном молитвенном завтраке вспомнил об Украине

На Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, округ Колумбия, президент США Джо Байден говорил о продолжении поддержки США Украины против российской агрессии и о работе ради мира во всем мире.

Политика •   •  7028 просмотра
Байден на Национальном молитвенном завтраке вспомнил об Украине

Был представлен список проблем: в ОП заявили о встрече с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства

Представители Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения встретились с Андреем Ермаком, чтобы представить перечень проблем и обсудить возможные пути их решения. Следующий шаг - координационная встреча со стейкхолдерами со стороны государства для подготовки конкретных решений.

Экономика •   •  9064 просмотра
Был представлен список проблем: в ОП заявили о встрече с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства

Украина и Германия провели новый раунд переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности

Германия и Украина провели переговоры в Берлине по заключению двустороннего соглашения о безопасностных обязательствах и долгосрочной поддержке Украины. Кроме того, стороны согласовали график контактов на высшем уровне на ближайшую перспективу.

Война •   •  12690 просмотра
Украина и Германия провели новый раунд переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности

Умеров подал декларацию: сколько заработал и что арендует

Согласно декларации, Умеров арендует квартиру в Киеве площадью 80,6 кв. м и еще одну квартиру также в столице с августа 2023 года площадью 128,8 кв,м. Проживает Умеров в квартире площадью 95 кв,м, которая принадлежит компании "Компания Блэк Си", которая в свою очередь, принадлежит самому министру.

Политика •   •  11704 просмотра
Умеров подал декларацию: сколько заработал и что арендует

Производство новых боеприпасов будет быстрее и больше - Минобороны

Украинское правительство одобрило постановление об ускорении и расширении отечественного производства боеприпасов для укрепления обороноспособности страны и уменьшения зависимости от импорта.

Война •   •  13839 просмотра
Производство новых боеприпасов будет быстрее и больше - Минобороны

Почти 90% украинских сел не имеют стационарных аптек - Минздрав

Первый заместитель министра здравоохранения Украины сообщил, что почти 90% сел в стране не имеют стационарных аптек, и отметил необходимость расширения сети мобильных аптек для улучшения доступа к лекарствам для сельского населения.

Здоровье •   •  9420 просмотра
Почти 90% украинских сел не имеют стационарных аптек - Минздрав

Каталония сокращает использование воды на 80% в сельском хозяйстве и на 5% в домах из-за рекордной засухи

Из-за рекордной засухи, в результате которой уровень воды в водохранилищах упал ниже 16% емкости, Каталония объявила чрезвычайную ситуацию в Барселоне и прилегающих районах, требуя от жителей сократить использование воды на 5%, а от фермеров - на 80%.

Здоровье •   •  11519 просмотра
Каталония сокращает использование воды на 80% в сельском хозяйстве и на 5% в домах из-за рекордной засухи

В Херсонской области из-за российского обстрела погибли двое волонтеров из Франции, еще трое иностранцев ранены

российские оккупационные войска нанесли удар по Бериславу Херсонской области, в результате которого погибли двое французских волонтеров, еще трое иностранцев получили ранения.

Война •   •  25883 просмотра
В Херсонской области из-за российского обстрела погибли двое волонтеров из Франции, еще трое иностранцев ранены