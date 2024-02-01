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Бізнес погіршив свої економічні оцінки через зростання невизначеності та витрат – НБУ

Бізнес погіршив свої економічні оцінки через зростання невизначеності та витрат – НБУ

Київ • УНН

 • 29275 перегляди

Підприємства погіршили свої оцінки поточної діяльності та перспектив через посилення військових дій, зростання витрат та невизначеність.

Бізнес погіршив оцінки поточних результатів та перспектив своєї діяльності в Україні. Про це свідчать дані опитування підприємств у січні, пише пресслужба Національного банку України, передає УНН.

 Посилення інтенсивності бойових дій, невизначеність щодо строків та обсягів надання зовнішньої фінансової допомоги, блокада західних кордонів, зростання виробничих витрат на посилення кіберзахисту, брак кваліфікованих кадрів, а також сезонне послаблення економічної діяльності на початку року сприяли погіршенню оцінок ділової активності підприємств усіх секторів, що беруть участь у щомісячних опитуваннях. … У січні 2024 року ІОДА знизився до 41.0 з 45.7 у грудні 2023 року.

– розповіли у НБУ про причини погіршення настроїв бізнесмені.

Деталі

За даними банку перераховані фактори сприяли погіршенню оцінок ділової активності підприємств усіх секторів, що беруть участь у щомісячних опитуваннях.

Зокрема, підприємства промисловості посилили песимістичні очікування щодо результатів своєї економічної діяльності, зважаючи на зростання тиску з боку виробничих витрат та логістичні труднощі з перетином західного кордону: секторальний індекс у січні знизився до 43.7 (у грудні – 46.9). Респонденти суттєво погіршили оцінки обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію, прогнозували подальше зменшення запасів сировини та матеріалів. Негативні оцінки щодо обсягів нових експортних замовлень на продукцію, а також обсягів незавершеного виробництва збереглися, щодо залишків готової продукції – посилилися.

Підприємства торгівлі другий місяць поспіль прогнозували погіршення своїх економічних результатів на тлі подорожчання імпорту через блокування західних кордонів, високі ціни на пальне та сповільнення попиту: секторальний індекс у січні знизився до 38.9 з 46.9 у грудні. Торговельні компанії найпесимістичніше оцінили обсяги товарообороту та закупівлі товарів для продажу, одночасно очікували на значне зростання залишків товарів для продажу. Респонденти суттєво пом’якшили оцінки щодо здорожчання вартості товарів, закуплених для продажу, водночас прогнозували подальше зростання цін постачальників, а також були налаштовані на подальше звуження  торговельної маржі.

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Підприємства сфери послуг вчергове посилили негативні оцінки результатів своєї поточної діяльності, зважаючи на зниження попиту внаслідок підвищення власних тарифів, а також безпекові ризики: секторальний індекс становив 40.4  порівняно з 44.0 у грудні. Респонденти очікували на подальше зменшення обсягів наданих послуг та нових замовлень, а також послуг у процесі виконання.

Підприємства будівництва вчетверте поспіль надали  найпесимістичніші серед інших секторів оцінки економічних результатів своєї діяльності, зважаючи на інтенсивні бойові дії, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонний фактор: секторальний індекс становив 31.9 (у грудні – 42.1). Респонденти суттєво погіршили очікування щодо обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. Будівельники посилили песимістичні оцінки щодо доступності підрядників та зберегли очікування щодо зменшення обсягів закупівлі їхніх послуг, попри сповільнення темпів росту вартості цих послуг.

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Крім того, за даними опитувальника, усі респонденти від бізнесу прогнозували здорожчання власної продукції та послуг через посилення очікувань щодо прискорення темпів зростання закупівельних цін.

Також в НБУ відзначили погіршення оцінок зайнятості. Керівники підприємств усіх секторів очікували на скорочення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше – в секторі будівництва.

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Методологія опитування

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 04 до 23 січня 2024 року. В опитуванні взяло участь 442 підприємства. Серед опитаних підприємств 44.1% – компанії промисловості, 28.5% – сфери послуг, 22.4% – торгівлі, 5.0% – будівництва; 32.4% респондентів – великі підприємства, 29.0% – середні, 38.7% – малі.

31.9% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.0% – лише експортні операції, 17.0% – лише імпортні операції, 42.1% – не здійснюють зовнішні економічні операції.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – інструмент оперативної оцінки та відстеження тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки.

На основі відповідей респондентів розраховуються щомісячні індекси очікувань ділової активності – секторальні (для кожного сектору економіки) та композитний, що характеризує економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Економіка
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