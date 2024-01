Международная организация труда прогнозирует рост глобального уровня безработицы

Мировые аналитики ожидают, что после незначительного улучшения в 2023 году, в этом году глобальный уровень безработицы в этом году вырастет до 5,2%. Об этом говорится в отчете Международной организации труда, передает УНН.

Детали

В отчете МОТ "Перспективы мировой занятости и социальной сферы на 2024 год" прогнозируется, что количество безработных вырастет на 2 миллиона, подняв глобальный уровень безработицы до 5,2% с 5,1% в 2023 году.

Прежде всего ухудшение произойдет из-за роста безработицы в странах с развитой экономикой.

В МОТ заявили, что после короткого скачка роста, когда страны оправились от пандемии, совокупный рост производительности труда быстро вернулся к низким темпам, которые наблюдались в течение предыдущего десятилетия.

В периоды медленного роста производительности реальный располагаемый доход и реальная заработная плата часто уязвимы к внезапным ценовым шокам - говорится в докладе Международной организации труда.

Ожидается, что в течение следующих двух лет ожидается незначительный рост занятости среди стран с уровнем дохода выше среднего, но прирост рабочих мест в странах с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего будет оставаться стабильным.

Дополнение

Отмечается, что возвращение к допандемическим показателям участия на рынке труда варьировалось в разных группах.

Участие женщин быстро восстановилось, но заметный гендерный разрыв все еще сохраняется, особенно в странах с переходной экономикой и развивающихся странах.

Кроме того, уровень безработицы среди молодежи продолжает представлять проблему. Процент людей, определенных как NEET (Not in Employment, Education or Training), остается высоким, особенно среди молодых женщин, что создает проблемы для долгосрочных перспектив трудоустройства.

Напомним,

По данным Всемирного банка, мировая экономика находится на пути к худшему полугодию роста за последние 30 лет.

В последнем отчете Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы" прогнозируется, что глобальный рост будет замедляться третий год подряд. В 2024 году он снизится до 2,4% с 2,6% в 2023 году.