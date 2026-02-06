"Безграничная дружба" рф и Китая не подкреплена реальными инвестициями - СВР
По данным СВР, китайские инвестиции в россию с 2022 года не превышают $17,4 млрд. Китайские инвесторы избегают вложений в секторы, которые могут подпасть под вторичные санкции.
Служба внешней разведки Украины обнародовала аналитический отчет об экономических отношениях москвы и Пекина, который демонстрирует существенный разрыв между политической риторикой и реальной финансовой деятельностью. Несмотря на заявления о стратегическом партнерстве, общий объем накопленных китайских инвестиций в россии с 2022 года остается статичным и не превышает 17,4 млрд долларов США. Об этом пишет УНН.
Согласно данным разведки, в 2022 году наблюдался временный скачок инвестиций на уровне 20%. Это объяснялось инерцией ранее утвержденных проектов и попыткой "эффекта замещения" после массового ухода западных компаний с российского рынка. Однако уже в начале 2026 года стало очевидно, что эта динамика полностью исчерпана, а новые крупные производственные проекты со стороны Китая практически отсутствуют.
Особенно показательным является падение интереса Китая к сырьевому сектору рф, который традиционно был главным объектом внимания Пекина. Инвестиции в добычу полезных ископаемых сократились с 9 млрд до 8,8 млрд долларов. Это свидетельствует о том, что Китай рассматривает Россию как ресурсную базу для закупок, а не как площадку для развития совместной долгосрочной инфраструктуры.
Приоритет финансовых услуг и санкционная осторожность
Единственным направлением, продемонстрировавшим стремительный рост на 50%, стали финансовые услуги. Если раньше китайские банки в РФ играли второстепенную роль, то к 2025-2026 годам они сосредоточились на обслуживании платежных каналов для двусторонней торговли.
В то же время капитал направляется не в новые производственные мощности, а преимущественно в создание и обслуживание платежных и расчетных каналов
Китайские инвесторы демонстрируют максимальную прагматичность, избегая вложений в секторы, которые могут подпасть под вторичные санкции США и ЕС. Пекин четко очертил границы безопасных инвестиций, за пределы которых он не выходит, несмотря на постоянные запросы кремля о финансовой поддержке экономики в условиях изоляции.
