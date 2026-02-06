$43.140.03
50.900.14
ukenru
09:02 • 124 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 34636 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 38724 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 31295 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 44993 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 82031 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 33066 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 30890 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23392 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 16031 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
"Безграничная дружба" рф и Китая не подкреплена реальными инвестициями - СВР

Киев • УНН

 • 336 просмотра

По данным СВР, китайские инвестиции в россию с 2022 года не превышают $17,4 млрд. Китайские инвесторы избегают вложений в секторы, которые могут подпасть под вторичные санкции.

"Безграничная дружба" рф и Китая не подкреплена реальными инвестициями - СВР

Служба внешней разведки Украины обнародовала аналитический отчет об экономических отношениях москвы и Пекина, который демонстрирует существенный разрыв между политической риторикой и реальной финансовой деятельностью. Несмотря на заявления о стратегическом партнерстве, общий объем накопленных китайских инвестиций в россии с 2022 года остается статичным и не превышает 17,4 млрд долларов США. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно данным разведки, в 2022 году наблюдался временный скачок инвестиций на уровне 20%. Это объяснялось инерцией ранее утвержденных проектов и попыткой "эффекта замещения" после массового ухода западных компаний с российского рынка. Однако уже в начале 2026 года стало очевидно, что эта динамика полностью исчерпана, а новые крупные производственные проекты со стороны Китая практически отсутствуют.

Инфляция в россии становится управляемым инструментом государственной политики - разведка30.01.26, 18:01 • 5261 просмотр

Особенно показательным является падение интереса Китая к сырьевому сектору рф, который традиционно был главным объектом внимания Пекина. Инвестиции в добычу полезных ископаемых сократились с 9 млрд до 8,8 млрд долларов. Это свидетельствует о том, что Китай рассматривает Россию как ресурсную базу для закупок, а не как площадку для развития совместной долгосрочной инфраструктуры.

Приоритет финансовых услуг и санкционная осторожность

Единственным направлением, продемонстрировавшим стремительный рост на 50%, стали финансовые услуги. Если раньше китайские банки в РФ играли второстепенную роль, то к 2025-2026 годам они сосредоточились на обслуживании платежных каналов для двусторонней торговли.

Китай поставляет россии оборудование для производства "орешника" – The Telegraph28.01.26, 16:47 • 6390 просмотров

В то же время капитал направляется не в новые производственные мощности, а преимущественно в создание и обслуживание платежных и расчетных каналов

- утверждают в украинской разведке.

Китайские инвесторы демонстрируют максимальную прагматичность, избегая вложений в секторы, которые могут подпасть под вторичные санкции США и ЕС. Пекин четко очертил границы безопасных инвестиций, за пределы которых он не выходит, несмотря на постоянные запросы кремля о финансовой поддержке экономики в условиях изоляции.

Китай ответил на обвинения в помощи рф в создании ракет "орешник"29.01.26, 15:59 • 6351 просмотр

Степан Гафтко

