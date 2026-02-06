$43.140.03
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 34096 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 38219 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 30928 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 44627 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 81498 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 32911 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 30801 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23358 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 16003 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15418 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
"Безмежна дружба" рф та Китаю не підкріплена реальними інвестиціями - СЗРУ

Київ • УНН

 • 70 перегляди

За даними СЗРУ, китайські інвестиції в росію з 2022 року не перевищують $17,4 млрд. Китайські інвестори уникають вкладень у сектори, що можуть підпасти під вторинні санкції.

"Безмежна дружба" рф та Китаю не підкріплена реальними інвестиціями - СЗРУ

Служба зовнішньої розвідки України оприлюднила аналітичний звіт щодо економічних відносин москви та Пекіна, який демонструє суттєвий розрив між політичною риторикою та реальною фінансовою діяльністю. Попри заяви про стратегічне партнерство, загальний обсяг накопичених китайських інвестицій у росії з 2022 року залишається статичним і не перевищує 17,4 млрд доларів США. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з даними розвідки, у 2022 році спостерігався тимчасовий стрибок інвестицій на рівні 20%. Це пояснювалося інерцією раніше затверджених проектів та спробою "ефекту заміщення" після масового виходу західних компаній з російського ринку. Проте вже на початку 2026 року стало очевидно, що ця динаміка повністю вичерпана, а нові великі виробничі проєкти з боку Китаю практично відсутні.

Інфляція в росії стає керованим інструментом державної політики - розвідка30.01.26, 18:01 • 5261 перегляд

Особливо показовим є падіння інтересу Китаю до сировинного сектору рф, який традиційно був головним об'єктом уваги Пекіна. Інвестиції у видобуток копалин скоротилися з 9 млрд до 8,8 млрд доларів. Це свідчить про те, що Китай розглядає росію як ресурсну базу для закупівель, а не як майданчик для розбудови спільної довгострокової інфраструктури.

Пріоритет фінансових послуг та санкційна обережність

Єдиним напрямком, що продемонстрував стрімке зростання на 50%, стали фінансові послуги. Якщо раніше китайські банки в рф відігравали другорядну роль, то до 2025-2026 років вони зосередилися на обслуговуванні платіжних каналів для двосторонньої торгівлі.

Китай постачає росії обладнання для виробництва "орєшніка" - The Telegraph 28.01.26, 16:47 • 6390 переглядiв

Водночас капітал спрямовується не в нові виробничі потужності, а переважно в створення та обслуговування платіжних і розрахункових каналів

- стверджують в українській розвідці.

Китайські інвестори демонструють максимальну прагматичність, уникаючи вкладень у сектори, які можуть підпасти під вторинні санкції США та ЄС. Пекін чітко окреслив межі безпечних інвестицій, за межі яких він не виходить, попри постійні запити кремля про фінансову підтримку економіки в умовах ізоляції.

Китай відповів на звинувачення щодо допомоги рф у створенні ракет "орєшнік"29.01.26, 15:59 • 6351 перегляд

Степан Гафтко

