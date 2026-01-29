Китай відповів на звинувачення щодо допомоги рф у створенні ракет "орєшнік"

$42.770.19
51.230.00
ukenru
13:51 • 1024 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 3250 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 5958 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 12056 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 12052 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 11122 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 14400 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 25068 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 11190 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 13562 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.5м/с
92%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI29 січня, 05:00 • 21886 перегляди
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики29 січня, 05:26 • 20889 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України29 січня, 06:15 • 23616 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів29 січня, 06:27 • 23879 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем09:05 • 18955 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 58638 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 87369 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 110744 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 89530 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 108725 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Емманюель Макрон
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Франція
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 21612 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 48162 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 45883 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 52196 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 54584 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Опалення
Дипломатка

Китай відповів на звинувачення щодо допомоги рф у створенні ракет "орєшнік"

Київ • УНН

 • 416 перегляди

Китай заперечив публікацію ЗМІ про постачання росії обладнання для виробництва балістичних ракет "орєшнік". Представник МЗС Китаю Ґо Цзякунь заявив, що країна не підливає "масла у вогонь" та не прагне вигоди.

Китай відповів на звинувачення щодо допомоги рф у створенні ракет "орєшнік"

Китай заперечив публікацію ЗМІ про постачання росії обладнання для виробництва балістичних ракет "Орєшнік". Про це повідомляє Global Times , пише УНН.

Деталі

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь заявив на пресконференції, що позиція Китаю щодо кризи в Україні є послідовною та чіткою, наголошуючи: "Ми ніколи не підливали "масла у вогонь", не намагалися отримати вигоду з ситуації і не приймали практику перекладання провини та ухиляння від відповідальності", відповідаючи на запитання, чи підтримує Китай виробництво росією балістичних ракет шляхом постачання обладнання.

Ґо зазначив, що Китай послідовно закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації - відсутності поширення бойових дій, недопущення ескалації конфлікту та уникнення провокацій з боку будь-якої сторони - і спільно створювати умови для політичного врегулювання кризи. За його словами Китай і надалі буде відігравати конструктивну роль у свій спосіб для пом’якшення гуманітарної ситуації в Україні, додав він.

Нагадаємо

Як раніше писав The Telegraph Китай надає росії верстати та електронні компоненти для створення ядерних гіперзвукових ракет, які виробляються на Воткінському заводі. Це дозволяє рф обходити західні санкції та прискорювати виробництво озброєнь.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Дейлі телеграф
Китай
Україна