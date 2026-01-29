Китай відповів на звинувачення щодо допомоги рф у створенні ракет "орєшнік"

Китай заперечив публікацію ЗМІ про постачання росії обладнання для виробництва балістичних ракет "Орєшнік". Про це повідомляє Global Times , пише УНН.

Деталі

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь заявив на пресконференції, що позиція Китаю щодо кризи в Україні є послідовною та чіткою, наголошуючи: "Ми ніколи не підливали "масла у вогонь", не намагалися отримати вигоду з ситуації і не приймали практику перекладання провини та ухиляння від відповідальності", відповідаючи на запитання, чи підтримує Китай виробництво росією балістичних ракет шляхом постачання обладнання.

Ґо зазначив, що Китай послідовно закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації - відсутності поширення бойових дій, недопущення ескалації конфлікту та уникнення провокацій з боку будь-якої сторони - і спільно створювати умови для політичного врегулювання кризи. За його словами Китай і надалі буде відігравати конструктивну роль у свій спосіб для пом’якшення гуманітарної ситуації в Україні, додав він.

Нагадаємо

Як раніше писав The Telegraph Китай надає росії верстати та електронні компоненти для створення ядерних гіперзвукових ракет, які виробляються на Воткінському заводі. Це дозволяє рф обходити західні санкції та прискорювати виробництво озброєнь.