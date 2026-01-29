Китай ответил на обвинения в помощи рф в создании ракет "орешник"

Китай опроверг публикацию СМИ о поставках России оборудования для производства баллистических ракет "Орешник". Об этом сообщает Global Times, пишет УНН.

Подробности

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил на пресс-конференции, что позиция Китая по кризису в Украине является последовательной и четкой, подчеркнув: "Мы никогда не подливали "масла в огонь", не пытались извлечь выгоду из ситуации и не принимали практику перекладывания вины и уклонения от ответственности", отвечая на вопрос, поддерживает ли Китай производство Россией баллистических ракет путем поставки оборудования.

Го отметил, что Китай последовательно призывает все стороны придерживаться трех принципов деэскалации - отсутствия распространения боевых действий, недопущения эскалации конфликта и избегания провокаций со стороны любой стороны - и совместно создавать условия для политического урегулирования кризиса. По его словам, Китай и в дальнейшем будет играть конструктивную роль в свой способ для смягчения гуманитарной ситуации в Украине, добавил он.

Напомним

Как ранее писал The Telegraph, Китай предоставляет России станки и электронные компоненты для создания ядерных гиперзвуковых ракет, которые производятся на Воткинском заводе. Это позволяет РФ обходить западные санкции и ускорять производство вооружений.