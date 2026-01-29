$42.770.19
13:51
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Китай ответил на обвинения в помощи рф в создании ракет "орешник"

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Китай опроверг публикацию СМИ о поставках россии оборудования для производства баллистических ракет "орешник". Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что страна не подливает "масла в огонь" и не ищет выгоды.

Китай ответил на обвинения в помощи рф в создании ракет "орешник"

Китай опроверг публикацию СМИ о поставках России оборудования для производства баллистических ракет "Орешник". Об этом сообщает Global Times, пишет УНН.

Подробности

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил на пресс-конференции, что позиция Китая по кризису в Украине является последовательной и четкой, подчеркнув: "Мы никогда не подливали "масла в огонь", не пытались извлечь выгоду из ситуации и не принимали практику перекладывания вины и уклонения от ответственности", отвечая на вопрос, поддерживает ли Китай производство Россией баллистических ракет путем поставки оборудования.

Го отметил, что Китай последовательно призывает все стороны придерживаться трех принципов деэскалации - отсутствия распространения боевых действий, недопущения эскалации конфликта и избегания провокаций со стороны любой стороны - и совместно создавать условия для политического урегулирования кризиса. По его словам, Китай и в дальнейшем будет играть конструктивную роль в свой способ для смягчения гуманитарной ситуации в Украине, добавил он.

Напомним

Как ранее писал The Telegraph, Китай предоставляет России станки и электронные компоненты для создания ядерных гиперзвуковых ракет, которые производятся на Воткинском заводе. Это позволяет РФ обходить западные санкции и ускорять производство вооружений.

Ольга Розгон

