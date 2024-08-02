Президент Соединенных Штатов Джо Байден 1 августа имел беседу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Белый дом заверил, что поддержит Израиль от всех угроз со стороны Ирана. Об этом говорится на сайте администрации Байдена, передает УНН.

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«Президент подтвердил свою приверженность безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана, в частности от его марионеточных террористических группировок ХАМАС, «Хезболла» и хуситов», - говорится в пресс-релизе.

Байден также обсудил усилия по поддержке обороны Израиля от угроз - от баллистических ракет и беспилотников и т.д., - включая новое развертывание войска США.

Белый дом пишет, что Байден и вице-президент США Камала Харрис призвали Нетаньяху к деэскалации, а не большей напряженности в регионе. В то же время Байден считает, что смерть политлидера ХАМАСа Исмаила Хании не будет способствовать прекращению огня в Секторе Газа, о чем договаривались при посредничестве США в последние недели.

Как передает Reuters, об этом Байден сказал на объединенной базе Эндрюс, штат Мэриленд, где поздно приземлился самолет с заключенными, которые накануне освободила Россия.

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