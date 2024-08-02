Президент США Джо Байден проведет встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Темой переговоров станет вероятное расширение конфликта на Ближнем Востоке после убийства в Иране лидера ХАМАС Исмаила Гании. Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга, передает УНН.

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Он отказался уточнять, о чем именно будут говорить стороны, однако подчеркнул, что Вашингтон «прилагает интенсивные усилия», чтобы избежать расширения конфликта.

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