Байден назвал условия перемирия в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что "прекращение огня наступит завтра", если ХАМАС освободит заложников, которых удерживает в Газе, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

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"Как я уже говорил, все зависит от ХАМАСа - если бы они захотели, мы могли бы прекратить его завтра. И прекращение огня начнется завтра", - сказал Байден.

В начале этой недели израильская и хамасовская команды переговорщиков покинули Каир, так и не договорившись.

Боевики ХАМАС заявили, что отказ Израиля от плана прекращения огня, представленного посредниками на переговорах в Каире, вернул переговоры об освобождении заложников на "исходную точку". ХАМАС обвинил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в препятствовании переговорам о прекращении огня. В ХАМАС говорят, что Нетаньяху использует переговоры как прикрытие для нападения на южный город Газы Рафах.

Тем временем по меньшей мере 300 тысяч человек покинули Рафах после того, как армия обороны Израиля призвала местных жителей к эвакуации. По данным CNN, в результате ударов, нанесенных в субботу по южному городу Газы, погибли по меньшей мере 15 человек.

США предлагают Израилю разведданные и гуманитарную помощь для предотвращения полномасштабного вторжения в Рафах