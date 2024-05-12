Байден назвал условия перемирия в Газе

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Харьковщина: россияне утром ударили авиабомбами по Волчанску: погибла 73-летняя женщина
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Ломаченко победил Камбососа и стал чемпионом мира в легком весе
Василий Ломаченко победил Джорджа Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии IBF в легком весе.
За сутки оккупанты ударили по Запорожской области 542 раза: обстреляно 9 населенных пунктов, потерь нет
В Запорожской области враг совершил 542 обстрела, обстреляв 9 населенных пунктов, но обошлось без жертв.
В Донецкой области 2 мирных жителей получили ранения в результате российской агрессии
В Донецкой области в результате террористической агрессии оккупантов в Новоселовке Первой и Николаевке ранения получили 2 мирных жителей.
Украинские ПВО юга уничтожили 5 российских разведывательных беспилотников
11 мая украинские подразделения противовоздушной обороны в южных областях уничтожили пять российских разведывательных беспилотников, в том числе четыре модели "ЗАЛА" в Херсоне и один "Орлан-10" в Николаеве.
За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиационных атак, 120 залповых обстрелов
За минувшие сутки произошло 155 боевых столкновений, при этом рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиаударов и 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок
В Херсонской области 1 человек погиб и еще 5, в том числе 1 ребенок, получили ранения в результате вражеских обстрелов российскими войсками нескольких населенных пунктов за минувшие сутки.
рф обстреляла село на Днепропетровщине, жертв нет
Вражеская армия обстреляла село в Днепропетровской области, жертв и разрушений нет.
За сутки погибло 1260 военнослужащих рф
По данным Вооруженных Сил Украины, рф потеряла 1260 человек личного состава, 5 танков, 22 боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 1 систему ПВО, 1 самолет, 42 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 64 единицы автомобильной техники и цистерны за одни сутки.