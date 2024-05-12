Байден назвал условия перемирия в Газе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  112662 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  173673 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  184647 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  186422 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  157041 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  150666 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130594 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133155 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122180 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168188 просмотра

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Байден назвал условия перемирия в Газе

Байден заявил, что перемирие в Газе может начаться уже завтра, если ХАМАС освободит заложников, которых он удерживает. В свою очередь ХАМАС обвиняет Нетаньяху в том, что он препятствует переговорам о прекращении огня и использует их как прикрытие для нападения на Рафах.

Новости Мира •   •  9157 просмотра
Байден назвал условия перемирия в Газе

Харьковщина: россияне утром ударили авиабомбами по Волчанску: погибла 73-летняя женщина

В результате российских обстрелов в 27 населенных пунктах Харьковской области погибли 3 человека, в том числе 73-летняя женщина, и еще 6 получили ранения.

Война •   •  11236 просмотра
Харьковщина: россияне утром ударили авиабомбами по Волчанску: погибла 73-летняя женщина

Ломаченко победил Камбососа и стал чемпионом мира в легком весе

Василий Ломаченко победил Джорджа Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии IBF в легком весе.

спорт •   •  11652 просмотра
Ломаченко победил Камбососа и стал чемпионом мира в легком весе

За сутки оккупанты ударили по Запорожской области 542 раза: обстреляно 9 населенных пунктов, потерь нет

В Запорожской области враг совершил 542 обстрела, обстреляв 9 населенных пунктов, но обошлось без жертв.

Война •   •  13699 просмотра
За сутки оккупанты ударили по Запорожской области 542 раза: обстреляно 9 населенных пунктов, потерь нет

В Донецкой области 2 мирных жителей получили ранения в результате российской агрессии

В Донецкой области в результате террористической агрессии оккупантов в Новоселовке Первой и Николаевке ранения получили 2 мирных жителей.

Общество •   •  14384 просмотра
В Донецкой области 2 мирных жителей получили ранения в результате российской агрессии

Украинские ПВО юга уничтожили 5 российских разведывательных беспилотников

11 мая украинские подразделения противовоздушной обороны в южных областях уничтожили пять российских разведывательных беспилотников, в том числе четыре модели "ЗАЛА" в Херсоне и один "Орлан-10" в Николаеве.

Война •   •  14248 просмотра
Украинские ПВО юга уничтожили 5 российских разведывательных беспилотников

За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиационных атак, 120 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 155 боевых столкновений, при этом рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиаударов и 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  14263 просмотра
За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиационных атак, 120 залповых обстрелов

Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок

В Херсонской области 1 человек погиб и еще 5, в том числе 1 ребенок, получили ранения в результате вражеских обстрелов российскими войсками нескольких населенных пунктов за минувшие сутки.

Общество •   •  15684 просмотра
Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок

рф обстреляла село на Днепропетровщине, жертв нет

Вражеская армия обстреляла село в Днепропетровской области, жертв и разрушений нет.

Общество •   •  16346 просмотра
рф обстреляла село на Днепропетровщине, жертв нет

За сутки погибло 1260 военнослужащих рф

По данным Вооруженных Сил Украины, рф потеряла 1260 человек личного состава, 5 танков, 22 боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 1 систему ПВО, 1 самолет, 42 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 64 единицы автомобильной техники и цистерны за одни сутки.

Война •   •  16000 просмотра
За сутки погибло 1260 военнослужащих рф