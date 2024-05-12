США предлагают Израилю разведданные и гуманитарную помощь для предотвращения полномасштабного вторжения в Рафах

США предлагают Израилю помощь, включая разведданные и гуманитарную поддержку, для предотвращения полномасштабного вторжения в Рафах. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

Администрация президента Байдена быстро реагирует на угрозу полномасштабного вторжения Израиля в Рафах, предлагая помощь и поддержку.

Согласно информации, США предлагают Израилю конфиденциальные разведданные, чтобы помочь точно определить местонахождение лидеров ХАМАС и найти скрытые туннели группировки.

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Помощники президента Байдена акцентируют внимание на гуманитарных аспектах, предложив создание тысяч убежищ и строительство систем доставки еды, воды и медикаментов для палестинцев, чтобы обеспечить им пригодные для проживания условия. Президент Байден и его команда делают эти предложения в надежде заставить Израиль провести более ограниченную и целенаправленную операцию в Газе, где скрываются около 1,3 миллиона палестинцев.

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