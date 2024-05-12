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США пропонують Ізраїлю розвіддані та гуманітарну допомогу для запобігання повномасштабному вторгненню в Рафах

США пропонують Ізраїлю розвіддані та гуманітарну допомогу для запобігання повномасштабному вторгненню в Рафах

Київ • УНН

 • 101973 перегляди

Сполучені Штати пропонують Ізраїлю розвідувальну та гуманітарну допомогу, щоб запобігти повномасштабному вторгненню в Рафах в Газі, де знайшли притулок 1,3 мільйона палестинців.

США пропонують Ізраїлю допомогу, включаючи розвіддані та гуманітарну підтримку, для запобігання повномасштабному вторгненню в Рафах. Про це повідомляє The Washington Post, передає УНН.

Деталі

Адміністрація президента Байдена швидко реагує на загрозу повномасштабного вторгнення Ізраїлю в Рафах, пропонуючи допомогу та підтримку.

Згідно з інформацією, США пропонують Ізраїлю конфіденційні розвіддані, щоб допомогти точно визначити місцезнаходження лідерів ХАМАС і знайти приховані тунелі угруповання.

Додамо

Помічники президента Байдена акцентують увагу на гуманітарних аспектах, запропонувавши створення тисяч притулків та будівництво систем доставки їжі, води та медикаментів для палестинців, щоб забезпечити їм придатні для проживання умови. Президент Байден та його команда роблять ці пропозиції у надії змусити Ізраїль провести більш обмежену та цілеспрямовану операцію в Газі, де переховуються близько 1,3 мільйона палестинців.

Місто на півдні Ізраїлю зазнало ракетного обстрілу з боку Гази: зафіксовано 3 поранених12.05.24, 04:02 • 50764 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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