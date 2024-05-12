Місто на півдні Ізраїлю зазнало ракетного обстрілу з боку Гази: зафіксовано 3 поранених
Київ • УНН
Ракета, випущена з Гази, влучила в будівлю в Ашкелоні (Ізраїль), поранивши 3 людей, які були госпіталізовані.
Ракета з Гази влучила у будівлю в Ашкелоні (Ізраїль). Наразі відомо про 3 поранених людей. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.
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Згідно з даними ЦАХАЛу, ракета, запущена із сектора Газа, вразила будівлю у місті Ашкелон на півдні Ізраїлю.
Лікарня Барзілай в Ашкелоні повідомляє, що троє людей були госпіталізовані в медичний центр після того, як отримали поранення в результаті прямого ракетного удару.
За інформацією, вони перебувають у задовільному стані.
Ізраїль закликав до нової евакуації в Рафаху на півдні Гази на тлі підготовки до розширення операцій11.05.24, 10:52 • 30800 переглядiв