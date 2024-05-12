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Місто на півдні Ізраїлю зазнало ракетного обстрілу з боку Гази: зафіксовано 3 поранених

Місто на півдні Ізраїлю зазнало ракетного обстрілу з боку Гази: зафіксовано 3 поранених

Київ • УНН

 • 50765 перегляди

Ракета, випущена з Гази, влучила в будівлю в Ашкелоні (Ізраїль), поранивши 3 людей, які були госпіталізовані.

Ракета з Гази влучила у будівлю в Ашкелоні (Ізраїль). Наразі відомо про 3 поранених людей. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Згідно з даними ЦАХАЛу, ракета, запущена із сектора Газа, вразила будівлю у місті Ашкелон на півдні Ізраїлю.

Лікарня Барзілай в Ашкелоні повідомляє, що троє людей були госпіталізовані в медичний центр після того, як отримали поранення в результаті прямого ракетного удару.

За інформацією, вони перебувають у задовільному стані.

Ізраїль закликав до нової евакуації в Рафаху на півдні Гази на тлі підготовки до розширення операцій11.05.24, 10:52 • 30800 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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