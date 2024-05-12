Город на юге Израиля подвергся ракетному обстрелу со стороны Газы: зафиксировано 3 раненых

Ракета из Газы попала в здание в Ашкелоне (Израиль). Известно о 3 раненых людях. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Согласно данным ЦАХАЛа, ракета, запущенная из сектора Газа, поразила здание в городе Ашкелон на юге Израиля.

Больница Барзилай в Ашкелоне сообщает, что три человека были госпитализированы в медицинский центр после того, как получили ранения в результате прямого ракетного удара.

По информации, они находятся в удовлетворительном состоянии.

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