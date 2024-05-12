Байден назвав умови перемир'я в Газі
Київ • УНН
Байден заявив, що перемир'я в Газі може розпочатися вже завтра, якщо ХАМАС звільнить заручників, яких він утримує. Своєю чергою ХАМАС звинувачує Нетаньягуу в тому, що він перешкоджає переговорам про припинення вогню і використовує їх як прикриття для нападу на Рафах.
Президент США Джо Байден заявив, що "припинення вогню настане завтра", якщо ХАМАС звільнить заручників, яких утримує у Газі, повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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"Як я вже говорив, усе залежить від ХАМАСу - якби вони захотіли, ми могли б припинити його завтра. І припинення вогню почнеться завтра", - сказав Байден.
На початку цього тижня ізраїльська і хамасівська команди переговірників залишили Каїр, так і не домовившись.
Бойовики ХАМАС заявили, що відмова Ізраїлю від плану припинення вогню, представленого посередниками на переговорах у Каїрі, повернула переговори про звільнення заручників на "вихідну точку". ХАМАС звинуватив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в перешкоджанні переговорам про припинення вогню. В ХАМАС кажуть, що Нетаньягу використовує переговори як прикриття для нападу на південне місто Гази Рафах.
Тим часом щонайменше 300 тисяч людей покинули Рафах після того, як армія оборони Ізраїлю закликала місцевих жителів до евакуації. За даними CNN, унаслідок ударів, завданих у суботу по південному місту Гази, загинуло щонайменше 15 людей.
США пропонують Ізраїлю розвіддані та гуманітарну допомогу для запобігання повномасштабному вторгненню в Рафах12.05.24, 04:39 • 101975 переглядiв