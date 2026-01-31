Атомные станции возвращаются к полной мощности работы, энергосистема стабилизируется – Укрэнерго

$42.850.00
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
17:28 • 3966 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
16:54 • 5140 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
15:43 • 7384 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50 • 8946 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25 • 8564 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12 • 8168 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 4904 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 10624 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 17738 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 15724 просмотра
Mercedes представил новый бронированный автомобиль S-класса для мировых лидеров31 января, 09:57 • 3468 просмотра
Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции31 января, 11:24 • 9440 просмотра
Моральное состояние оккупантов держится на опиоидах: ГУР обнародовало новые перехватыVideo13:23 • 5864 просмотра
Спецпредставитель путина прибыл в Майами и уже отправился на переговоры с представителями ТрампаVideo13:52 • 9050 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
31 января, 10:00 • 25964 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
30 января, 18:21 • 55483 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 36847 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 41689 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 44789 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ16:40 • 2200 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 15748 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 21366 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 22262 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 21114 просмотра
Атомные станции возвращаются к полной мощности работы, энергосистема стабилизируется – Укрэнерго

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Энергосистема Украины стабилизируется, энергоблоки АЭС выходят на номинальную мощность, но дефицит сохраняется из-за морозов и повреждений. Продолжаются аварийно-восстановительные работы, введены ограничения потребления.

Атомные станции возвращаются к полной мощности работы, энергосистема стабилизируется – Укрэнерго

Энергосистема Украины постепенно стабилизируется после масштабной системной аварии, произошедшей накануне. Компания "Укрэнерго" сообщила, что энергоблоки атомных электростанций, которые были вынужденно разгружены, уже выходят на номинальную мощность, однако из-за сильных морозов и повреждений от предыдущих атак дефицит в сети сохраняется. Об этом пишет УНН.

Детали

Сейчас продолжается процесс дозагрузки блоков АЭС, что позволяет постепенно отказываться от аварийных отключений в большинстве областей. Энергетики в первую очередь запитали критическую инфраструктуру, а рядовые потребители возвращаются к плановым графикам.

Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль31.01.26, 19:53 • 1832 просмотра

В то же время в ряде регионов, в частности в Одесской области, ситуация остается сложной из-за локальных обесточиваний, вызванных обрывами линий вследствие намерзания льда и неблагоприятных погодных условий.

Режим ограничений на 1 февраля

В воскресенье, 1 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут действовать меры ограничения потребления. Для промышленных объектов введены графики ограничения мощности, а для бытовых потребителей – графики почасовых отключений. Главными причинами дефицита остаются последствия предыдущих массированных атак рф на объекты генерации и сети, а также существенный рост нагрузки на систему из-за аномально низкой температуры воздуха на всей территории страны.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть оборудование в работу, однако высокий уровень потребления из-за морозов требует соблюдения лимитов

– отмечают в ведомстве.

Аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах продолжаются непрерывно.

Технологическая авария обесточила семь областей: Зеленский заявил о стабилизации сетей и очень сложном дне31.01.26, 20:06 • 794 просмотра

Степан Гафтко

