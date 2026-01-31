Атомные станции возвращаются к полной мощности работы, энергосистема стабилизируется – Укрэнерго
Киев • УНН
Энергосистема Украины стабилизируется, энергоблоки АЭС выходят на номинальную мощность, но дефицит сохраняется из-за морозов и повреждений. Продолжаются аварийно-восстановительные работы, введены ограничения потребления.
Энергосистема Украины постепенно стабилизируется после масштабной системной аварии, произошедшей накануне. Компания "Укрэнерго" сообщила, что энергоблоки атомных электростанций, которые были вынужденно разгружены, уже выходят на номинальную мощность, однако из-за сильных морозов и повреждений от предыдущих атак дефицит в сети сохраняется. Об этом пишет УНН.
Детали
Сейчас продолжается процесс дозагрузки блоков АЭС, что позволяет постепенно отказываться от аварийных отключений в большинстве областей. Энергетики в первую очередь запитали критическую инфраструктуру, а рядовые потребители возвращаются к плановым графикам.
В то же время в ряде регионов, в частности в Одесской области, ситуация остается сложной из-за локальных обесточиваний, вызванных обрывами линий вследствие намерзания льда и неблагоприятных погодных условий.
Режим ограничений на 1 февраля
В воскресенье, 1 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут действовать меры ограничения потребления. Для промышленных объектов введены графики ограничения мощности, а для бытовых потребителей – графики почасовых отключений. Главными причинами дефицита остаются последствия предыдущих массированных атак рф на объекты генерации и сети, а также существенный рост нагрузки на систему из-за аномально низкой температуры воздуха на всей территории страны.
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть оборудование в работу, однако высокий уровень потребления из-за морозов требует соблюдения лимитов
Аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах продолжаются непрерывно.
