17:53 • 1350 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
17:28 • 3204 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
16:54 • 4568 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
15:43 • 6888 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 8482 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 8200 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 7886 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
12:33 • 4816 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 10589 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 17678 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Атомні станції повертаються до повної потужності роботи, енергосистема стабілізується – Укренерго

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Енергосистема України стабілізується, енергоблоки АЕС виходять на номінальну потужність, але дефіцит зберігається через морози та пошкодження. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, введено обмеження споживання.

Атомні станції повертаються до повної потужності роботи, енергосистема стабілізується – Укренерго

Енергосистема України поступово стабілізується після масштабної системної аварії, що сталася напередодні. Компанія "Укренерго" повідомила, що енергоблоки атомних електростанцій, які були вимушено розвантажені, вже виходять на номінальну потужність, проте через сильні морози та пошкодження від попередніх атак дефіцит у мережі зберігається. Про це пише УНН.

Деталі

Наразі триває процес донавантаження блоків АЕС, що дозволяє поступово відмовлятися від аварійних відключень у більшості областей. Енергетики першочергово заживили критичну інфраструктуру, а рядові споживачі повертаються до планових графіків.

Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль31.01.26, 19:53 • 1348 переглядiв

Водночас у низці регіонів, зокрема на Одещині, ситуація залишається складною через локальні знеструмлення, спричинені обривами ліній внаслідок намерзання льоду та несприятливих погодних умов.

Режим обмежень на 1 лютого

У неділю, 1 лютого, в усіх регіонах України протягом усієї доби діятимуть заходи обмеження споживання. Для промислових об’єктів запроваджено графіки обмеження потужності, а для побутових споживачів – графіки погодинних відключень. Головними причинами дефіциту залишаються наслідки попередніх масованих атак рф на об’єкти генерації та мережі, а також суттєве зростання навантаження на систему через аномально низьку температуру повітря на всій території країни.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути обладнання в роботу, проте високий рівень споживання через морози вимагає дотримання лімітів

– зазначають у відомстві.

Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах тривають безперервно.

Технологічна аварія знеструмила сім областей: Зеленський заявив про стабілізацію мереж та дуже складний день31.01.26, 20:06 • 538 переглядiв

Степан Гафтко

