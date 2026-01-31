Атомні станції повертаються до повної потужності роботи, енергосистема стабілізується – Укренерго
Енергосистема України стабілізується, енергоблоки АЕС виходять на номінальну потужність, але дефіцит зберігається через морози та пошкодження. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, введено обмеження споживання.
Енергосистема України поступово стабілізується після масштабної системної аварії, що сталася напередодні. Компанія "Укренерго" повідомила, що енергоблоки атомних електростанцій, які були вимушено розвантажені, вже виходять на номінальну потужність, проте через сильні морози та пошкодження від попередніх атак дефіцит у мережі зберігається. Про це пише УНН.
Деталі
Наразі триває процес донавантаження блоків АЕС, що дозволяє поступово відмовлятися від аварійних відключень у більшості областей. Енергетики першочергово заживили критичну інфраструктуру, а рядові споживачі повертаються до планових графіків.
Водночас у низці регіонів, зокрема на Одещині, ситуація залишається складною через локальні знеструмлення, спричинені обривами ліній внаслідок намерзання льоду та несприятливих погодних умов.
Режим обмежень на 1 лютого
У неділю, 1 лютого, в усіх регіонах України протягом усієї доби діятимуть заходи обмеження споживання. Для промислових об’єктів запроваджено графіки обмеження потужності, а для побутових споживачів – графіки погодинних відключень. Головними причинами дефіциту залишаються наслідки попередніх масованих атак рф на об’єкти генерації та мережі, а також суттєве зростання навантаження на систему через аномально низьку температуру повітря на всій території країни.
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути обладнання в роботу, проте високий рівень споживання через морози вимагає дотримання лімітів
Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах тривають безперервно.
