Атака рф на Кривой Рог: сильные повреждения получил один ЦПАУ, другой уничтожен - Вилкул
Киев • УНН
В Кривом Роге Днепропетровской области в результате атаки российских БПЛА "шахед" разрушен Центр предоставления административных услуг "Я-ВЕТЕРАН". Также значительно пострадал главный ЦПАУ "Виза", оба центра не будут работать 22 декабря.
Подробности
Также в результате атаки значительно пострадал главный Центр предоставления административных услуг "Виза". Оба центра не будут работать 22 декабря - административные услуги предоставляются в филиалах в других частях Кривого Рога.
Сегодня будем восстанавливать доступы к системе и будем организовывать работу в другом помещении. На это потребуется несколько дней. О возобновлении работы сообщу дополнительно
Он добавил, что погибших в результате атак нет.
