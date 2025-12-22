$42.250.09
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 21880 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 35455 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 39457 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 46373 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 41397 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 50806 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 73192 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 91843 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 46087 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
Атака рф на Кривой Рог: сильные повреждения получил один ЦПАУ, другой уничтожен - Вилкул

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате атаки российских БПЛА "шахед" разрушен Центр предоставления административных услуг "Я-ВЕТЕРАН". Также значительно пострадал главный ЦПАУ "Виза", оба центра не будут работать 22 декабря.

Атака рф на Кривой Рог: сильные повреждения получил один ЦПАУ, другой уничтожен - Вилкул
Фото: t.me/vilkul

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате атаки российских БПЛА "шахед" разрушен Центр предоставления административных услуг "Я-ВЕТЕРАН". Об этом сообщил в Telegram Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Подробности

Также в результате атаки значительно пострадал главный Центр предоставления административных услуг "Виза". Оба центра не будут работать 22 декабря - административные услуги предоставляются в филиалах в других частях Кривого Рога.

Сегодня будем восстанавливать доступы к системе и будем организовывать работу в другом помещении. На это потребуется несколько дней. О возобновлении работы сообщу дополнительно

- написал Вилкул.

Он добавил, что погибших в результате атак нет.

Напомним

В результате двух ночных атак на Одессу 22 декабря поврежден объект критической инфраструктуры. Из-за этого часть одного из районов Одессы временно осталась без электроснабжения, а взрывная волна выбила окна в жилом доме.

Евгений Устименко

