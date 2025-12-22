$42.250.09
Атака рф на Кривий Ріг: сильних пошкоджень зазнав один ЦНАП, інший знищений - Вілкул

Київ • УНН

 • 106 перегляди

У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок атаки російських БПЛА "шахед" зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН". Також значно постраждав головний ЦНАП "Віза", обидва центри не працюватимуть 22 грудня.

Атака рф на Кривий Ріг: сильних пошкоджень зазнав один ЦНАП, інший знищений - Вілкул
Фото: t.me/vilkul

У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок атаки російських БПЛА "шахед" зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН". Про це повідомив в Telegram Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.

Деталі

Також внаслідок атаки значно постраждав головний Центр надання адміністративних послуг "Віза". Обидва центри не працюватимуть 22 грудня - адміністративні послуги надаються у філіях в інших частинах Кривого Рогу.

Сьогодні відновлюватимемо доступи до системи та будемо організовувати роботу в іншому приміщенні. На це потрібно кілька днів. Про відновлення роботи повідомлю додатково

- написав Вілкул.

Він додав, що загиблих внаслідок атак немає.

Нагадаємо

Внаслідок двох нічних атак на Одесу 22 грудня пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Через це частина одного з районів Одеси тимчасово залишилася без електропостачання, а вибухова хвиля вибила вікна у житловому будинку.

Євген Устименко

