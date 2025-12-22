Атака рф на Кривий Ріг: сильних пошкоджень зазнав один ЦНАП, інший знищений - Вілкул
Київ • УНН
У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок атаки російських БПЛА "шахед" зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН". Про це повідомив в Telegram Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
Деталі
Також внаслідок атаки значно постраждав головний Центр надання адміністративних послуг "Віза". Обидва центри не працюватимуть 22 грудня - адміністративні послуги надаються у філіях в інших частинах Кривого Рогу.
Сьогодні відновлюватимемо доступи до системи та будемо організовувати роботу в іншому приміщенні. На це потрібно кілька днів. Про відновлення роботи повідомлю додатково
Він додав, що загиблих внаслідок атак немає.
Нагадаємо
