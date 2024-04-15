Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в авиационном движении - Reuters

Международные авиакомпании столкнулись с перебоями в полетах после того, как попытка Ирана нанести удар по Израилю еще больше сократила возможности для самолетов, курсирующих между Европой и Азией. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что международные авиакомпании столкнулись с перебоями в полетах после того, как ракетные и дроновые атаки Ирана на Израиль еще больше сузили возможности для самолетов, которые курсируют между Европой и Азией.

За последние два дня по меньшей мере десять авиакомпаний были вынуждены отменить или изменить маршруты полетов, в том числе Lufthansa, Qantas, United Airlines и Air India.

Основатель группы Opsgroup, которая следит за воздушным пространством и аэропортами, Марк Зи сообщил, что это было самым большим нарушением авиаперевозок со времен теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

С тех пор у нас не было ситуации, когда так быстро закрывалось такое количество различных воздушных пространств, и это создает хаос", - сказал эксперт, добавив, что перебои, вероятно, будут продолжаться еще несколько дней.

Последние проблемы с маршрутами являются ударом по отрасли, которая уже столкнулась с множеством ограничений из-за конфликтов между Израилем и ХАМАС, а также россией и Украиной.

Дополнение

Воздушное пространство Ирана используется авиакомпаниями, осуществляющими рейсы между Европой и Азией, и эти перевозчики будут ограничены двумя жизнеспособными альтернативными маршрутами: либо через Турцию, либо через Египет и Саудовскую Аравию, сказал Зи.

Израиль закрыл свое воздушное пространство в субботу, 13 апреля, а затем снова открыл его утром 14 апреля. Иордания, Ирак и Ливан также возобновили полеты над своими территориями после закрытия.

Крупнейшие авиакомпании Ближнего Востока, в частности Emirates Airlines, Qatar Airways и Etihad Airways, заявили, что возобновят работу в регионе после отмены или изменения маршрута некоторых рейсов.

Напомним

Иран совершил массированные атаки с использованием около 300 беспилотников и ракет против Израиля, которые Украина решительно осудила как абсолютно неприемлемые, безответственные действия, несущие риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

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