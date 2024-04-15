Израильские военные передали правительству список "вариантов ответа" на ракетный удар Ирана

Израильские военные подготовили для правительства перечень "вариантов ответа" на массированный ракетный удар Ирана в субботу. Об этом заявил представитель Федерации обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер, передает ABC News, пишет УНН.

Детали

По словам представителя ЦАХАЛа военные предоставили "широкий спектр вариантов" ответа на ракетный удар Ирана.

Он также отметил, что ответ Израиля может быть "ударом или без удара". В частности, оба варианта содержат "много разных сценариев"

Лернер отметил, что правительство примет решение о дальнейших шагах сегодня, 15 апреля, или в течение ближайших дней.

Дополнение

Ранее в The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники заявили, что Израиль вскоре ответит на удар Ирана, в то время, как США подталкивают Израиль к отказу от эскалации конфликта.

Напомним

Иран нанес массированный удар по Израилю с использованием около 300 беспилотников и ракет различного типа.

Представитель ЦАХАЛа заверил, что 99% из около 300 снарядов, выпущенных Ираном по Израилю в течение ночи, были перехвачены средствами ПВО.

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