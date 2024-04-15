Половина ракет, которыми Иран атаковал Израиль, вышла из строя - СМИ

По меньшей мере половина баллистических ракет, запущенных Ираном по Израилю во время вчерашней массированной атаки, вышла из строя. Эти единицы вооружения либо не вылетели при запусках, либо потерпели неудачу или крах в полете, либо разбились, не достигнув своих целей. Об этом сообщает ABC со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что единицы вооружения либо не вылетели при запусках, либо потерпели неудачу или крах в полете, либо разбились, не достигнув своих целей.

Данные о таком соотношении ракет, которые при атаке по Израилю оказались выведенными из строя, журналистам подтвердили двое американских официальных лиц.

Перед тем высокопоставленный чиновник США рассказал изданию, что среди более 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет было от 115 до 135 баллистических ракет, запущенных по Израилю.

Это означает, что только половина баллистических ракет, запущенных Ираном, должна была быть сбита противовоздушной обороной Израиля и других стран.

Напомним

Иран совершил массированные атаки с использованием около 300 беспилотников и ракет против Израиля, которые Украина решительно осудила как абсолютно неприемлемые, безответственные действия, несущие риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

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