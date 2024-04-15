Половина ракет, которыми Иран атаковал Израиль, вышла из строя - СМИ

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По меньшей мере половина баллистических ракет, выпущенных Ираном по Израилю во время массированной атаки, вышли из строя, не смогли взлететь, разбились в полете или не достигли своих целей.
Байден заявил о "срочной необходимости" принятия Конгрессом пакета помощи Израилю и Украине
Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять пакет помощи Украине и Израилю, одобренный Сенатом.
Court finds unreliable information that UOC Bishop Nikita was "caught in the act of physical intimacy with a 17-year-old boy" during searches in Chernivtsi
Шевченковский районный суд Киева признал недостоверной информацию о том, что епископа УПЦ Никиту во время обысков в Черновцах в ноябре 2022 года "застали в момент физической близости с 17-летним парнем", и обязал издание, которое ее распространило, опровергнуть эту информацию и возместить убытки.
В Грузии началась акция протеста под парламентом против закона об "иностранных агентах"
Сотни граждан Грузии вышли на протест в Тбилиси, Грузия, против закона об "иностранных агентах", который критики сравнивают с российским законом, используемым для подавления оппозиции; дальнейшие акции протеста запланированы на вечер.
Осмотрено более 500 населенных пунктов и более 12 тысяч объектов недвижимости - Рувин о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области
Директор КНИИСЭ Александр Рувин рассказал о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области.
Кулеба: готовиться к тому, что Трамп может стать президентом - нет смысла
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина знакома с логикой Трампа и найдет подход, если он снова станет президентом, поскольку она пережила его предыдущее президентство.
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
С начала 2024 года полиция Киева доставила в Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки 1 108 военнообязанных.
Шмыгаль назвал "нецелесообразным" перенаправление средств с телемарафона и "FreeДом" на нужды ВСУ
Премьер-министр Украины заявил, что перенаправление средств, выделенных на "Единый телемарафон" и телеканал FreeDom, является нецелесообразным, поскольку реализация единой информационной политики является приоритетом национальной безопасности в условиях военного положения.
Передавал данные российским спецслужбам: агент рф, который более года служил на Закарпатье, предстанет перед судом
российский агент, который более года служил в пограничном подразделении на Закарпатье и передавал информацию российским спецслужбам, предстанет перед судом за государственную измену и дезертирство.
В оккупированном Крыму заявили о работе российской ПВО, в районе Керченского пролива фиксируют дым на фоне воздушной тревоги
Во временно оккупированном Крыму, по сообщениям, работают российские системы противовоздушной обороны, в районе Керченского пролива наблюдается задымление якобы как средство маскировки, а также объявлена воздушная тревога и перекрыто движение на Крымском мосту.