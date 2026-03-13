Администрация Трампа "хочет разделить Европу", ЕС должен держаться вместе - Каллас

Администрация Трампа "хочет разделить Европу", используя тактику, применяемую противниками ЕС, предупредила глава внешнеполитического ведомства блока Кая Каллас в интервью Financial Times, пишет УНН, на фоне попыток столиц стран блока избежать разрыва с все более антагонистичным Вашингтоном.

Детали

Президент США Дональд Трамп использовал пошлины и экономические угрозы, рассматривал аннексию Гренландии и использовал зависимость Европы от Вашингтона в вопросах обороны и безопасности, чтобы оказывать давление на Брюссель, пишет издание. Его движение MAGA, как сообщается, также распространило свою поддержку на крайне правые, популистские и евроскептические партии континента.

"Я думаю, что всем важно понимать, что США очень ясно дали понять, что хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский Союз", - заявила Кая Каллас газете Financial Times, добавив, что подход Вашингтона повторяет тактику, используемую "нашими противниками".

"Это очень сложные отношения, которые у нас есть", - сказала она. "Если вы прочитаете стратегию национальной безопасности и стратегию национальной обороны, я думаю, что не должно быть никаких иллюзий", – сказала Каллас, ссылаясь на документы, опубликованные Белым домом в декабре и январе, которые призывали к "культивированию сопротивления" в Европе и необходимости "калибровки" военной поддержки США континенту.

Белый дом утверждал, что европейские правительства цензурируют свободу слова, препятствуют миру в Украине и проводят миграционную политику, которая приведет к "цивилизационному стиранию".

Трамп также поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, как пишет издание, "самого прокремлевского и евроскептического лидера ЕС", в его напряженной борьбе за переизбрание в следующем месяце. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также поддерживал крайне правых кандидатов на других европейских выборах, в частности, "Альтернативу для Германии" на прошлогодних парламентских выборах.

Каллас заявила, что 27 членов ЕС расходятся во мнениях относительно того, как следует выстраивать отношения с США. "Наш ответ не должен звучать как "давайте иметь дело с [Трампом] на двусторонней основе", вместо этого… "давайте иметь дело с ними вместе"… Им не нравится, когда мы вместе, потому что мы являемся равными силами, когда мы вместе".

Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, признала, что позиция Трампа укрепила аргументы Франции и других стран, выступающих за более "автономную" Европу, менее зависимую от США, особенно в сфере обороны. Но она предупредила, что слишком поспешные действия могут оказаться контрпродуктивными.

В краткосрочной перспективе, по ее словам, есть место для того, чтобы и успокоить Трампа, и снизить зависимость от США. "Нам нужно покупать у Америки, потому что у нас нет активов, возможностей или способностей, которые нам необходимы, - сказала она. - В то же время нам также нужно инвестировать в собственную оборонную промышленность... не класть все яйца в одну корзину".

Как отмечает издание, многие страны ЕС, особенно те, которые близки к России, болезненно реагируют на любые инициативы, которые могут обострить напряженность в отношениях с Трампом или ускорить возможный вывод американских войск с континента. По словам представителей ЕС, это затрудняет поиск консенсуса относительно дальнейших действий.

"Если мы согласны относительно диагноза, мы также должны согласиться относительно лечения", - сказала Каллас.

"Если мы сделаем эти решительные шаги, это также будет иметь ответный эффект, это болезненно. Но в долгосрочной перспективе, я думаю, нам нужно быть сильными, потому что это то, что они также понимают", - отметила глава дипломатии ЕС.

Заявления США "заставляют волноваться", но нам всегда удавалось их урегулировать - Каллас