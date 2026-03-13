Администрация Трампа "хочет разделить Европу", ЕС должен держаться вместе - Каллас

$44.160.1950.960.02
ukenru
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 20044 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 52088 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 47984 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 71498 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 38405 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 25495 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 20651 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23682 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40435 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 50366 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2м/с
46%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нетаньяху заявил, что смена режима в Иране не гарантирована13 марта, 01:34 • 6114 просмотра
Соцсеть X изменит систему верификации в ЕС после штрафа Еврокомиссии13 марта, 01:57 • 4500 просмотра
Иран не планирует закрывать Ормузский пролив – представитель страны в ООН13 марта, 03:14 • 6888 просмотра
Лекции миллиардера Тиля об Антихристе вызвали споры в Ватикане13 марта, 04:00 • 5472 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 12355 просмотра
публикации
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 2110 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 12421 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 71491 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 41329 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 36718 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Али Хаменеи
Илон Маск
Блогеры
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Китай
Реклама
УНН Lite
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 2120 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 22340 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 22299 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 20742 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 36810 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Администрация Трампа "хочет разделить Европу", ЕС должен держаться вместе - Каллас

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Глава дипломатии ЕС предупредила об использовании Вашингтоном тактики противников блока. Она призвала страны к единству и оборонной автономии.

Администрация Трампа "хочет разделить Европу", ЕС должен держаться вместе - Каллас

Администрация Трампа "хочет разделить Европу", используя тактику, применяемую противниками ЕС, предупредила глава внешнеполитического ведомства блока Кая Каллас в интервью Financial Times, пишет УНН, на фоне попыток столиц стран блока избежать разрыва с все более антагонистичным Вашингтоном.

Детали

Президент США Дональд Трамп использовал пошлины и экономические угрозы, рассматривал аннексию Гренландии и использовал зависимость Европы от Вашингтона в вопросах обороны и безопасности, чтобы оказывать давление на Брюссель, пишет издание. Его движение MAGA, как сообщается, также распространило свою поддержку на крайне правые, популистские и евроскептические партии континента.

"Я думаю, что всем важно понимать, что США очень ясно дали понять, что хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский Союз", - заявила Кая Каллас газете Financial Times, добавив, что подход Вашингтона повторяет тактику, используемую "нашими противниками".

"Это очень сложные отношения, которые у нас есть", - сказала она. "Если вы прочитаете стратегию национальной безопасности и стратегию национальной обороны, я думаю, что не должно быть никаких иллюзий", – сказала Каллас, ссылаясь на документы, опубликованные Белым домом в декабре и январе, которые призывали к "культивированию сопротивления" в Европе и необходимости "калибровки" военной поддержки США континенту.

Белый дом утверждал, что европейские правительства цензурируют свободу слова, препятствуют миру в Украине и проводят миграционную политику, которая приведет к "цивилизационному стиранию".

Трамп также поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, как пишет издание, "самого прокремлевского и евроскептического лидера ЕС", в его напряженной борьбе за переизбрание в следующем месяце. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также поддерживал крайне правых кандидатов на других европейских выборах, в частности, "Альтернативу для Германии" на прошлогодних парламентских выборах.

Каллас заявила, что 27 членов ЕС расходятся во мнениях относительно того, как следует выстраивать отношения с США. "Наш ответ не должен звучать как "давайте иметь дело с [Трампом] на двусторонней основе", вместо этого… "давайте иметь дело с ними вместе"… Им не нравится, когда мы вместе, потому что мы являемся равными силами, когда мы вместе".

Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, признала, что позиция Трампа укрепила аргументы Франции и других стран, выступающих за более "автономную" Европу, менее зависимую от США, особенно в сфере обороны. Но она предупредила, что слишком поспешные действия могут оказаться контрпродуктивными.

В краткосрочной перспективе, по ее словам, есть место для того, чтобы и успокоить Трампа, и снизить зависимость от США. "Нам нужно покупать у Америки, потому что у нас нет активов, возможностей или способностей, которые нам необходимы, - сказала она. - В то же время нам также нужно инвестировать в собственную оборонную промышленность... не класть все яйца в одну корзину".

Как отмечает издание, многие страны ЕС, особенно те, которые близки к России, болезненно реагируют на любые инициативы, которые могут обострить напряженность в отношениях с Трампом или ускорить возможный вывод американских войск с континента. По словам представителей ЕС, это затрудняет поиск консенсуса относительно дальнейших действий.

"Если мы согласны относительно диагноза, мы также должны согласиться относительно лечения", - сказала Каллас.

"Если мы сделаем эти решительные шаги, это также будет иметь ответный эффект, это болезненно. Но в долгосрочной перспективе, я думаю, нам нужно быть сильными, потому что это то, что они также понимают", - отметила глава дипломатии ЕС.

Заявления США "заставляют волноваться", но нам всегда удавалось их урегулировать - Каллас24.02.25, 17:24 • 21582 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
российская пропаганда
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
Дипломатка
Альтернатива для Германии
Гренландия
Джей Ди Вэнс
Кайя Каллас
Financial Times
Белый дом
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Франция
Эстония
Украина