Заявления США "заставляют волноваться", но нам всегда удавалось их урегулировать - Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила обеспокоенность относительно заявлений США, но подчеркнула возможность урегулирования разногласий. Об этом она заявила во время пресс-конференции по итогам Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.

Понятно, что заявления, которые поступают из США, заставляют всех нас волноваться. Каково состояние трансатлантических отношений. Понятно, что у нас были разногласия и раньше, но нам всегда удавалось их урегулировать, и мы также рассчитываем сделать это на этот раз - сказала глава дипломатии ЕС.

Каллас напомнила, что завтра едет в США, где встретится в том числе с госсекретарем США Марко Рубио.

Глава дипломатии ЕС едет в США на встречу с госсекретарем: что будут обсуждать