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Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
15:03 • 12151 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
10:46 • 48834 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
10:59 • 99079 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
24 февраля, 09:33 • 105367 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

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Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
24 февраля, 08:53 • 109014 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен
24 февраля, 07:50 • 110779 просмотра

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается
24 февраля, 07:50 • 104992 просмотра

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается

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Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта
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Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф
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Заявления США "заставляют волноваться", но нам всегда удавалось их урегулировать - Каллас

Заявления США "заставляют волноваться", но нам всегда удавалось их урегулировать - Каллас

Киев  •  УНН

 • 1264 просмотра

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Глава дипломатии ЕС выразила обеспокоенность относительно заявлений США, но подчеркнула возможность урегулирования разногласий. Завтра состоится встреча с госсекретарем США Марко Рубио.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила обеспокоенность относительно заявлений США, но подчеркнула возможность урегулирования разногласий. Об этом она заявила во время пресс-конференции по итогам Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.

Понятно, что заявления, которые поступают из США, заставляют всех нас волноваться. Каково состояние трансатлантических отношений. Понятно, что у нас были разногласия и раньше, но нам всегда удавалось их урегулировать, и мы также рассчитываем сделать это на этот раз

- сказала глава дипломатии ЕС.

Каллас напомнила, что завтра едет в США, где встретится в том числе с госсекретарем США Марко Рубио.

Глава дипломатии ЕС едет в США на встречу с госсекретарем: что будут обсуждать24.02.25, 09:29 • 17879 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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