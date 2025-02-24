Заяви США "змушують хвилюватися", але нам завжди вдавалося їх врегулювати - Каллас

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас висловила занепокоєння щодо заяв США, але підкреслила можливість врегулювання розбіжностей. Про це вона заявила під час пресконференції за підсумками Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, пише УНН.

Зрозуміло, що заяви, які надходять із США, змушують усіх нас хвилюватися. який стан трансатлантичних відносин. Зрозуміло, що у нас були розбіжності і раніше, але нам завжди вдавалося їх врегулювати, і ми також розраховуємо зробити це цього разу - сказала голова дипломатії ЄС.

Каллас нагадала, що завтра їде до США, де зустрінеться у тому числі з держсекретарем США Марко Рубіо.

Голова дипломатії ЄС їде до США на зустріч з держсекретарем: що обговорюватимуть