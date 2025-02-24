Заяви США "змушують хвилюватися", але нам завжди вдавалося їх врегулювати - Каллас
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС висловила занепокоєння щодо заяв США, але підкреслила можливість врегулювання розбіжностей. Завтра відбудеться зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас висловила занепокоєння щодо заяв США, але підкреслила можливість врегулювання розбіжностей. Про це вона заявила під час пресконференції за підсумками Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, пише УНН.
Зрозуміло, що заяви, які надходять із США, змушують усіх нас хвилюватися. який стан трансатлантичних відносин. Зрозуміло, що у нас були розбіжності і раніше, але нам завжди вдавалося їх врегулювати, і ми також розраховуємо зробити це цього разу
Каллас нагадала, що завтра їде до США, де зустрінеться у тому числі з держсекретарем США Марко Рубіо.
Голова дипломатії ЄС їде до США на зустріч з держсекретарем: що обговорюватимуть24.02.25, 09:29 • 21475 переглядiв