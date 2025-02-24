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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127447 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186244 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150081 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140665 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118411 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108447 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Заяви США "змушують хвилюватися", але нам завжди вдавалося їх врегулювати - Каллас

Заяви США "змушують хвилюватися", але нам завжди вдавалося їх врегулювати - Каллас

Київ • УНН

 • 21323 перегляди

Голова дипломатії ЄС висловила занепокоєння щодо заяв США, але підкреслила можливість врегулювання розбіжностей. Завтра відбудеться зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас висловила занепокоєння щодо заяв США, але підкреслила можливість врегулювання розбіжностей. Про це вона заявила під час пресконференції за підсумками Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, пише УНН.

Зрозуміло, що заяви, які надходять із США, змушують усіх нас хвилюватися. який стан трансатлантичних відносин. Зрозуміло, що у нас були розбіжності і раніше, але нам завжди вдавалося їх врегулювати, і ми також розраховуємо зробити це цього разу

- сказала голова дипломатії ЄС.

Каллас нагадала, що завтра їде до США, де зустрінеться у тому числі з держсекретарем США Марко Рубіо.

Голова дипломатії ЄС їде до США на зустріч з держсекретарем: що обговорюватимуть24.02.25, 09:29 • 21475 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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