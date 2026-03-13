$44.160.1950.960.02
Адміністрація Трампа "хоче розділити Європу", ЄС має триматися разом - Каллас

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Очільниця дипломатії ЄС попередила про використання Вашингтоном тактики противників блоку. Вона закликала країни до єдності та оборонної автономії.

Адміністрація Трампа "хоче розділити Європу", ЄС має триматися разом - Каллас

Адміністрація Трампа "хоче розділити Європу", з тактикою, яку використовують противники ЄС, попередила, на тлі намагань столиць країн блоку уникнути розриву з дедалі антагоністичнішим Вашингтоном, очільниця зовнішньополітичного відомства блоку Кая Каллас в інтерв'ю Financial Times, пише УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп використав мита та економічні погрози, розглядав анексію Гренландії та використовував залежність Європи від Вашингтона у питаннях оборони та безпеки, щоб чинити тиск на Брюссель, пише видання. Його рух MAGA, як повідомляється, також поширив свою підтримку на украй праві, популістські та євроскептичні партії континенту.

"Я думаю, що всім важливо розуміти, що США дуже ясно дали зрозуміти, що хочуть розділити Європу. Їм не подобається Європейський Союз", - заявила Кая Каллас газеті Financial Times, додавши, що підхід Вашингтона повторює тактику, яку використовують "наші противники".

"Це дуже складні відносини, які ми маємо", - сказала вона. "Якщо ви прочитаєте стратегію національної безпеки та стратегію національної оборони, я думаю, що не повинно бути жодних ілюзій", – сказала Каллас, посилаючись на документи, опубліковані Білим домом у грудні та січні, які закликали до "культивування опору" в Європі та необхідності "калібрування" військової підтримки США континенту.

Білий дім стверджував, що європейські уряди цензурують свободу слова, перешкоджають миру в Україні та проводять міграційну політику, яка призведе до "цивілізаційного стирання".

Трамп також підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, як пише видання, "найбільш прокремлівського та євроскептичного лідера ЄС", у його напруженій боротьбі за переобрання наступного місяця. Віцепрезидент США Джей Ді Венс також підтримував украй правих кандидатів на інших європейських виборах, зокрема, "Альтернативу для Німеччини" на торішніх парламентських виборах.

Каллас заявила, що 27 членів ЄС розходяться у думках щодо того, як слід вибудовувати відносини із США. "Наша відповідь не повинна звучати як "давайте мати справу з [Трампом] на двосторонній основі", натомість… "давайте мати справу з ними разом"… Їм не подобається, коли ми разом, бо ми є рівними силами, коли ми разом".

Каллас, колишній прем'єр-міністр Естонії, визнала, що позиція Трампа зміцнила аргументи Франції та інших країн, які виступають за більш "автономну" Європу, менш залежну від США, особливо у сфері оборони. Але вона попередила, що надто поспішні дії можуть виявитися контрпродуктивними.

У короткостроковій перспективі, за її словами, є місце для того, щоб і заспокоїти Трампа, і знизити залежність від США. "Нам потрібно купувати в Америки, бо у нас немає активів, можливостей або спроможностей, які нам необхідні, - сказала вона. - Водночас нам також потрібно інвестувати у власну оборонну промисловість... не класти всі яйця в один кошик".

Як зазначає видання, багато країн ЄС, особливо ті, які близько до росії, болісно реагують на будь-які ініціативи, які можуть загострити напруженість у відносинах з Трампом або прискорити можливе виведення американських військ з континенту. За словами представників ЄС, це ускладнює пошук консенсусу щодо подальших дій.

"Якщо ми згодні щодо діагнозу, ми також повинні погодитися щодо лікування", - сказала Каллас.

"Якщо ми зробимо ці рішучі кроки, це також матиме ефект у відповідь, це болісно. Але у довгостроковій перспективі, я думаю, нам треба бути сильними, тому що це те, що вони також розуміють", - зазначила голова дипломатії ЄС.

Заяви США "змушують хвилюватися", але нам завжди вдавалося їх врегулювати - Каллас24.02.25, 17:24 • 21582 перегляди

