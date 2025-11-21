95 из 115 запущенных рф дронов обезврежены над Украиной, но есть попадания в 12 местах: какие области пострадали
Киев • УНН
Ночью рф выпустила по Украине 115 дронов, 95 из которых сбиты или подавлены. Зафиксировано 19 попаданий в 12 местах, есть жертвы среди гражданского населения.
рф ночью выпустила по Украине 115 дронов, 95 из них сбиты или подавлены, но есть попадания 19-и в 12 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 ноября (с 18:00 20 ноября) враг атаковал 115-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, около 70 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны
Как отмечается, зафиксированы попадания 19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях. "Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Черниговщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Одесщине. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.
"Кроме того, противник нанес удар по городу Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара погибли 5 человек, повреждены многоэтажные дома, помещения торгового рынка, супермаркета, транспортные средства", - отмечается в сообщении.
Россия, как указано, продолжает атаковать ударными дронами юг Украины. В воздушном пространстве несколько групп вражеских БпЛА.
