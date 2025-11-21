Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствия
Киев • УНН
В Одессе и Запорожье возросло число пострадавших в результате ночной атаки рф 21 ноября. В Запорожье погибли пять человек, еще пятеро госпитализированы, в Одессе пятеро пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.
В Одессе и Запорожье возросло количество пострадавших в результате атаки рф в ночь на 21 ноября, сообщили в пятницу местные власти, пишет УНН.
Запорожье
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, враг нанес удар ФАБом по Шевченковскому микрорайону Запорожья около 22 часов вечера.
"К сожалению, имеем пятерых погибших, - сообщил Федоров. - Еще пять человек находятся в больнице, среди них - 17-летний ребенок. Один раненый в тяжелом состоянии".
По его словам, повреждены торговые ряды, магазины, многоэтажки. Есть дома, которые пострадали уже в третий раз.
Одесса
По данным главы Одесской ГВА Сергея Лысака, известно о 5 пострадавших из-за атаки рф на Одессу.
"Из пяти пострадавших в результате ночной атаки на город один человек сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое (среди которых ребенок) - в состоянии средней тяжести. Состояние остальных удовлетворительное", - сообщил Лысак.
По его словам, в результате вражеской атаки есть повреждения жилого дома и предприятия в одном из районов города.