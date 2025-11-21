$42.150.06
11:38 • 5150 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9128 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12344 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ
21 ноября, 05:29 • 20183 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27194 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39394 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22310 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24843 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25204 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22444 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствия

Киев • УНН

 • 14158 просмотра

В Одессе и Запорожье возросло число пострадавших в результате ночной атаки рф 21 ноября. В Запорожье погибли пять человек, еще пятеро госпитализированы, в Одессе пятеро пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.

Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствия

В Одессе и Запорожье возросло количество пострадавших в результате атаки рф в ночь на 21 ноября, сообщили в пятницу местные власти, пишет УНН.

Запорожье

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, враг нанес удар ФАБом по Шевченковскому микрорайону Запорожья около 22 часов вечера.

"К сожалению, имеем пятерых погибших, - сообщил Федоров. - Еще пять человек находятся в больнице, среди них - 17-летний ребенок. Один раненый в тяжелом состоянии".

По его словам, повреждены торговые ряды, магазины, многоэтажки. Есть дома, которые пострадали уже в третий раз.

Одесса

По данным главы Одесской ГВА Сергея Лысака, известно о 5 пострадавших из-за атаки рф на Одессу.

"Из пяти пострадавших в результате ночной атаки на город один человек сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое (среди которых ребенок) - в состоянии средней тяжести. Состояние остальных удовлетворительное", - сообщил Лысак.

По его словам, в результате вражеской атаки есть повреждения жилого дома и предприятия в одном из районов города.

Юлия Шрамко

