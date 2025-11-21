Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідки

$42.150.06
48.520.22
ukenru
05:29 • 8406 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
04:07 • 16278 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 11618 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 16714 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 20966 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 19784 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 28932 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 45461 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 37800 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 61314 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
100%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
СБУ затримала інформаторку гру рф, яка коригувала російські бомбардування Лимана20 листопада, 22:52 • 10607 перегляди
окупанти запускають систему ID MAX для тотального стеження на ТОТ20 листопада, 23:10 • 11758 перегляди
Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну02:58 • 9286 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США04:00 • 11581 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 6338 перегляди
Публікації
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 04:07 • 16281 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 47485 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 61314 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 68141 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 70047 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Давид Арахамія
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Тернопіль
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 6480 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 33067 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 47223 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 69305 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 65723 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка

Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідки

Київ • УНН

 • 2132 перегляди

В Одесі та Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф 21 листопада. У Запоріжжі загинуло п'ятеро людей, ще п'ятеро госпіталізовані, в Одесі п'ятеро постраждалих, один з них у важкому стані.

Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідки

В Одесі та Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки рф у ніч на 21 листопада, повідомила у п'ятницю місцева влада, пише УНН.

Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, ворог завдав удар ФАБом по Шевченківському мікрорайону Запоріжжя близько 22-ї вечора.

"На жаль, маємо п’ятьох загиблих. - повідомив Федоров. - Ще п’ятеро людей перебувають у лікарні, серед них - 17-річна дитина. Один поранений в тяжкому стані".

З його слів, пошкоджено торгівельні ряди, магазини, багатоповерхівки. Є будинки, які постраждали вже втретє.

Одеса 

За даними голови Одеської МВА Сергія Лисака, відомо про 5 постраждалих через атаку рф на Одесу.

"З пʼяти постраждалих внаслідок нічної атаки на місто одна людина наразі перебуває у важкому стані. Двоє (серед яких дитина) - у стані середньої тяжкості. Стан інших задовільний", - повідомив Лисак.

З його слів, внаслідок ворожої атаки є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Сергій Лисак
Запоріжжя
Одеса