Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідки
Київ • УНН
В Одесі та Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф 21 листопада. У Запоріжжі загинуло п'ятеро людей, ще п'ятеро госпіталізовані, в Одесі п'ятеро постраждалих, один з них у важкому стані.
В Одесі та Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки рф у ніч на 21 листопада, повідомила у п'ятницю місцева влада, пише УНН.
Запоріжжя
Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, ворог завдав удар ФАБом по Шевченківському мікрорайону Запоріжжя близько 22-ї вечора.
"На жаль, маємо п’ятьох загиблих. - повідомив Федоров. - Ще п’ятеро людей перебувають у лікарні, серед них - 17-річна дитина. Один поранений в тяжкому стані".
З його слів, пошкоджено торгівельні ряди, магазини, багатоповерхівки. Є будинки, які постраждали вже втретє.
Одеса
За даними голови Одеської МВА Сергія Лисака, відомо про 5 постраждалих через атаку рф на Одесу.
"З пʼяти постраждалих внаслідок нічної атаки на місто одна людина наразі перебуває у важкому стані. Двоє (серед яких дитина) - у стані середньої тяжкості. Стан інших задовільний", - повідомив Лисак.
З його слів, внаслідок ворожої атаки є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста.