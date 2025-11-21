95 зі 115 запущених рф дронів знешкоджено над Україною, але є влучання у 12 місцях: які області постраждали

$42.150.06
48.520.22
ukenru
05:29 • 12294 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
04:00 • 17946 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
04:07 • 25398 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 16442 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 20749 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 23131 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 21216 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 29445 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 45899 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 37963 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.4м/с
96%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
окупанти запускають систему ID MAX для тотального стеження на ТОТ20 листопада, 23:10 • 15969 перегляди
Тарас Качка очолить українську делегацію до Ізраїлю для розвитку економічного співробітництва 20 листопада, 23:51 • 9516 перегляди
Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну21 листопада, 02:58 • 13953 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 14510 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 6812 перегляди
Публікації
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 6828 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 04:07 • 25400 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 51517 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 65076 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 71900 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Донецька область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 14517 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 35343 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 49339 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 71319 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 67697 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Tesla Model Y
ChatGPT

95 зі 115 запущених рф дронів знешкоджено над Україною, але є влучання у 12 місцях: які області постраждали

Київ • УНН

 • 1230 перегляди

Вночі РФ випустила по Україні 115 дронів, 95 з яких збито або придушено. Зафіксовано 19 влучань у 12 місцях, є жертви серед цивільного населення.

95 зі 115 запущених рф дронів знешкоджено над Україною, але є влучання у 12 місцях: які області постраждали

рф вночі випустила по Україні 115 дронів, 95 з них збито або придушено, але є влучання 19-и у 12 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 листопада (з 18:00 20 листопада) ворог атакував 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Як зазначається, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях. "Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. На жаль, є жертви серед цивільного населення", - ідеться у повідомленні.

"Крім того, противник завдав удару по місту Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинуло 5 людей, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення торгівельного ринку, супермаркету, транспортні засоби", - зазначається у повідомленні.

росія, як вказано, продовжує атакувати ударними дронами південь України. В повітряному просторі кілька груп ворожих БпЛА.

Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідки21.11.25, 08:53 • 3776 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Курськ
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Чернігівська область
Крим
Запоріжжя