95 зі 115 запущених рф дронів знешкоджено над Україною, але є влучання у 12 місцях: які області постраждали
Київ • УНН
Вночі РФ випустила по Україні 115 дронів, 95 з яких збито або придушено. Зафіксовано 19 влучань у 12 місцях, є жертви серед цивільного населення.
рф вночі випустила по Україні 115 дронів, 95 з них збито або придушено, але є влучання 19-и у 12 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 листопада (з 18:00 20 листопада) ворог атакував 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни
Як зазначається, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях. "Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. На жаль, є жертви серед цивільного населення", - ідеться у повідомленні.
"Крім того, противник завдав удару по місту Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинуло 5 людей, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення торгівельного ринку, супермаркету, транспортні засоби", - зазначається у повідомленні.
росія, як вказано, продовжує атакувати ударними дронами південь України. В повітряному просторі кілька груп ворожих БпЛА.
