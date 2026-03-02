84 из 94 вражеских дронов обезвредили за ночь над Украиной
Киев • УНН
Ночью 2 марта россия атаковала Украину 94 беспилотниками разных типов. Силы обороны Украины сбили или подавили 84 вражеских БПЛА.
россия ночью ударила по Украине 94 дронами, 84 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 марта (с 18:30 1 марта) враг атаковал 94 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 70 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
