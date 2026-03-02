84 из 94 вражеских дронов обезвредили за ночь над Украиной

россия ночью ударила по Украине 94 дронами, 84 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 марта (с 18:30 1 марта) враг атаковал 94 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Армия РФ потеряла почти тысячу солдат и 1840 БПЛА за сутки - Генштаб