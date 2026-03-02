84 з 94 ворожих дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі вдарила по Україні 94 дронами, 84 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 березня (з 18:30 1 березня) ворог атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

