84 з 94 ворожих дронів знешкодили за ніч над Україною

1 березня, 20:23 • 17490 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 28759 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 28775 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 35296 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 48906 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 61810 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 67995 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 76798 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 79004 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 74404 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану до вичерпання ракет до систем ППО - WSJ1 березня, 23:32 • 18482 перегляди
Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС2 березня, 00:05 • 19736 перегляди
Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters00:42 • 17342 перегляди
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним01:16 • 18206 перегляди
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ01:51 • 18036 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 94451 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 99931 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 82961 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 84607 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 84672 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Іван Федоров
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Велика Британія
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 48169 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 46867 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 43922 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 43008 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 56075 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
Опалення
Bild

84 з 94 ворожих дронів знешкодили за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Вночі 2 березня росія атакувала Україну 94 безпілотниками різних типів. Сили оборони України збили або придушили 84 ворожі БпЛА.

84 з 94 ворожих дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі вдарила по Україні 94 дронами, 84 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 березня (з 18:30 1 березня) ворог атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Армія рф втратила майже тисячу солдатів та 1840 БпЛА за добу - Генштаб02.03.26, 07:44 • 528 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна