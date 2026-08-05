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7 областей частично без света из-за атак ha и непогоды, жителей призывают экономить на фоне жары

Киев • УНН

 • 3584 просмотра

Из-за боевых действий и непогоды без электроснабжения остались потребители соответственно в шести и трех областях. Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию из-за жары.

7 областей частично без света из-за атак ha и непогоды, жителей призывают экономить на фоне жары

Из-за атак ha и непогоды часть потребителей в 6 и 3 областях соответственно осталась без света, графики отключений пока не предусматриваются, украинцев призвали максимально экономно потреблять электроэнергию в тех регионах, где прогнозируется самая сильная жара — в частности, в городе Киеве и Киевской области, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

Детали

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Киевской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения

— говорится в сообщении.

Восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев. 

"Из-за непогоды без электроснабжения остаются 78 населенных пунктов в Житомирской, Киевской и Черниговской областях", — указали в Минэнерго.

Ремонтные бригады работают над восстановлением.

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Просим в течение всех суток, по возможности, экономно использовать электроэнергию. Это помогает снизить нагрузку на систему", — отметили в министерстве.

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 5 августа, по состоянию на 09:30 оно было на 2% выше, чем в это же время предыдущего дня — во вторник. Причина — установление жаркой погоды на всей территории Украины, что обусловливает активное использование потребителями кондиционеров. Вчера, 4 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 5,1% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня — в понедельник, 3 августа.

Учитывая погодные условия, просим максимально экономно потреблять электроэнергию в тех регионах, где прогнозируется самая сильная жара — в частности, в городе Киеве и Киевской области. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов в течение всего дня — с 7:00 до 23:00

— указали в «Укрэнерго».

Украина готовит энергосистему к августовской жаре с возможными графиками - кого может коснуться30.07.26, 13:54 • 22915 просмотров

Юлия Шрамко

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