154 боя за сутки, 38 авиаударов, 119 управляемых авиабомб: горячее всего на Покровском направлении – сводка Генштаба ВСУ

По состоянию на 22:00 4 декабря 2025 года на фронте произошло 154 боевых столкновения. Российские оккупанты существенно нарастили интенсивность ударов: применено 38 авиационных ударов, сброшено 119 управляемых авиабомб и задействовано 3 207 дронов-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

На Покровском направлении захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах Шахового, Мирнограда, Покровска, Новопавловки и других населенных пунктов. Бои продолжаются в четырех локациях. На этом направлении Силы обороны обезвредили 127 оккупантов (83 безвозвратно) и уничтожили 13 БпЛА и 11 единиц специальной техники.

Враг 19 раз атаковал Александровское направление в районах Зеленого Гая, Ялты и Вишневого, но все попытки были успешно остановлены.

Константиновское направление (15 атак): Россияне 15 раз атаковали, сосредоточив усилия вокруг Щербиновки, Константиновки и Торского.

Гуляйпольское направление (12 атак): Силы обороны отбили 12 атак вблизи Затишья и Гуляйполя. Враг нанес авиаудары по Староукраинке, Терноватому и Гуляйполю.

На Славянском направлении отбито 11 атак возле Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Северска.

На Купянском и Краматорском направлениях с начала суток наступательных действий враг не проводил.

