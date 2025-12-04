154 боя за сутки, 38 авиаударов, 119 управляемых авиабомб: горячее всего на Покровском направлении – сводка Генштаба ВСУ

$42.200.13
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
19:56 • 2076 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
16:56 • 10131 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 20515 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 20141 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 33899 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 20206 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 20648 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 20866 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 29166 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман4 декабря, 11:36 • 16389 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 25411 просмотра
Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС4 декабря, 12:47 • 13382 просмотра
"После Николая": в Укрэнерго дали прогноз по сокращению отключений4 декабря, 13:45 • 11175 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 10772 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 25465 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 41660 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 67969 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кир Стармер
Башар Асад
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Великобритания
Чернигов
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 10812 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 25156 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 26757 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 71590 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 74371 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
The New York Times

154 боя за сутки, 38 авиаударов, 119 управляемых авиабомб: горячее всего на Покровском направлении – сводка Генштаба ВСУ

Киев • УНН

 • 46 просмотра

В течение 4 декабря 2025 года на фронте произошло 154 боевых столкновения, горячее всего – на Покровском направлении. российские оккупанты применили 38 авиационных ударов, 119 управляемых авиабомб и 3 207 дронов-камикадзе.

154 боя за сутки, 38 авиаударов, 119 управляемых авиабомб: горячее всего на Покровском направлении – сводка Генштаба ВСУ

По состоянию на 22:00 4 декабря 2025 года на фронте произошло 154 боевых столкновения. Российские оккупанты существенно нарастили интенсивность ударов: применено 38 авиационных ударов, сброшено 119 управляемых авиабомб и задействовано 3 207 дронов-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

На Покровском направлении захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах Шахового, Мирнограда, Покровска, Новопавловки и других населенных пунктов. Бои продолжаются в четырех локациях. На этом направлении Силы обороны обезвредили 127 оккупантов (83 безвозвратно) и уничтожили 13 БпЛА и 11 единиц специальной техники.

ВСУ опровергают захват Доброполья возле Гуляйполя: российская ДРГ уничтожена04.12.25, 14:20 • 2616 просмотров

Враг 19 раз атаковал Александровское направление в районах Зеленого Гая, Ялты и Вишневого, но все попытки были успешно остановлены.

Константиновское направление (15 атак): Россияне 15 раз атаковали, сосредоточив усилия вокруг Щербиновки, Константиновки и Торского.

Бои за Затишное и Сладкое в Запорожской области: ВСУ опровергли ложь россиян о захвате населенных пунктов04.12.25, 12:50 • 2488 просмотров

Гуляйпольское направление (12 атак): Силы обороны отбили 12 атак вблизи Затишья и Гуляйполя. Враг нанес авиаудары по Староукраинке, Терноватому и Гуляйполю.

На Славянском направлении отбито 11 атак возле Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Северска.

На Купянском и Краматорском направлениях с начала суток наступательных действий враг не проводил.

Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб04.12.25, 22:25 • 824 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Село
российская пропаганда
Техника
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Северск
Константиновка