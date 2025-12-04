154 бої за добу, 38 авіаударів, 119 керованих авіабомб: найгарячіше на Покровському напрямку – зведення Генштабу ЗСУ

$42.200.13
20:25 • 816 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
19:56 • 2074 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
16:56 • 10130 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
15:01 • 20514 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 20140 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 33897 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 20206 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 20648 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 20866 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 29166 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
Сутички у санаторії "Жовтень" під Києвом: до чого тут бізнесмен Кауфман4 грудня, 11:36 • 16389 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 25411 перегляди
Макрон попередив, що США можуть "зрадити" Україну - ЗМІ оприлюднили злив розмови лідерів ЄС4 грудня, 12:47 • 13382 перегляди
"Після Миколая": в Укренерго дали прогноз щодо скорочення відключень4 грудня, 13:45 • 11175 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 10772 перегляди
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
15:01 • 20514 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 25464 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:12 • 33897 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 41659 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 67968 перегляди
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 10809 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 25155 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 26757 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 71590 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 74371 перегляди
154 бої за добу, 38 авіаударів, 119 керованих авіабомб: найгарячіше на Покровському напрямку – зведення Генштабу ЗСУ

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Протягом 4 грудня 2025 року на фронті відбулося 154 бойові зіткнення, найгарячіше – на Покровському напрямку. російські окупанти застосували 38 авіаційних ударів, 119 керованих авіабомб та 3 207 дронів-камікадзе.

154 бої за добу, 38 авіаударів, 119 керованих авіабомб: найгарячіше на Покровському напрямку – зведення Генштабу ЗСУ

Станом на 22:00 4 грудня 2025 року на фронті відбулося 154 бойові зіткнення. Російські окупанти суттєво наростили інтенсивність ударів: застосовано 38 авіаційних ударів, скинуто 119 керованих авіабомб та залучено 3 207 дронів-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати оборону ЗСУ у районах Шахового, Мирнограда, Покровська, Новопавлівки та інших населених пунктів. Бої тривають у чотирьох локаціях. На цьому напрямку Сили оборони знешкодили 127 окупантів (83 безповоротно) та знищили 13 БпЛА і 11 одиниць спеціальної техніки.

ЗСУ спростовують захоплення Добропілля біля Гуляйполя: російську ДРГ знищено04.12.25, 14:20 • 2616 переглядiв

Ворог 19 разів атакував Олександрівський напрямок у районах Зеленого Гаю, Ялти та Вишневого, але всі спроби були успішно зупинені.

Костянтинівський напрямок (15 атак): Росіяни 15 разів атакували, зосереджуючи зусилля навколо Щербинівки, Костянтинівки та Торського.

Бої за Затишне та Солодке на Запоріжжі: ЗСУ спростували брехню росіян про захоплення населених пунктів04.12.25, 12:50 • 2488 переглядiв

Гуляйпільський напрямок (12 атак): Сили оборони відбили 12 атак поблизу Затишшя та Гуляйполя. Ворог завдав авіаударів по Староукраїнці, Тернуватому та Гуляйполю.

На Слов'янському напрямку відбито 11 атак біля Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська.

На Куп’янському та Краматорському напрямках від початку доби наступальних дій ворог не проводив.

Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб04.12.25, 22:25 • 816 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
