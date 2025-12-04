154 бої за добу, 38 авіаударів, 119 керованих авіабомб: найгарячіше на Покровському напрямку – зведення Генштабу ЗСУ

Станом на 22:00 4 грудня 2025 року на фронті відбулося 154 бойові зіткнення. Російські окупанти суттєво наростили інтенсивність ударів: застосовано 38 авіаційних ударів, скинуто 119 керованих авіабомб та залучено 3 207 дронів-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати оборону ЗСУ у районах Шахового, Мирнограда, Покровська, Новопавлівки та інших населених пунктів. Бої тривають у чотирьох локаціях. На цьому напрямку Сили оборони знешкодили 127 окупантів (83 безповоротно) та знищили 13 БпЛА і 11 одиниць спеціальної техніки.

ЗСУ спростовують захоплення Добропілля біля Гуляйполя: російську ДРГ знищено

Ворог 19 разів атакував Олександрівський напрямок у районах Зеленого Гаю, Ялти та Вишневого, але всі спроби були успішно зупинені.

Костянтинівський напрямок (15 атак): Росіяни 15 разів атакували, зосереджуючи зусилля навколо Щербинівки, Костянтинівки та Торського.

Бої за Затишне та Солодке на Запоріжжі: ЗСУ спростували брехню росіян про захоплення населених пунктів

Гуляйпільський напрямок (12 атак): Сили оборони відбили 12 атак поблизу Затишшя та Гуляйполя. Ворог завдав авіаударів по Староукраїнці, Тернуватому та Гуляйполю.

На Слов'янському напрямку відбито 11 атак біля Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська.

На Куп’янському та Краматорському напрямках від початку доби наступальних дій ворог не проводив.

Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб