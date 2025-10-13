Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад

У середу, 15 жовтня, відбудеться масштабна зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО за участю міністрів оборони низки держав. Програму дня оголосив офіційний сайт НАТО, пише УНН.

Що заплановано на 15 жовтня:

7:30 – прибуття міністрів та заяви;

8:00 – заява Генсекретаря НАТО;

8:30 – виступи Генсекретаря НАТО та міністра оборони США;

9:00 – засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів;

12:05 – офіційне фото міністрів;

12:30 – неформальна Рада НАТО-Україна (не для ЗМІ);

14:15 – пресконференція Генсекретаря НАТО;

15:00 – зустріч Контактної групи з питань оборони України;

17:00 – виступ Генсекретаря НАТО та Міністра оборони України;

17:40 – спільна пресконференція.

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили протидію російським провокаціям, наповнення ініціативи PURL новими внесками та подальшу співпрацю.