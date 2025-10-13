48.110.10
19:08 • 696 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
18:46 • 2746 перегляди
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Ексклюзив
16:59 • 10473 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
16:31 • 15654 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
15:26 • 15229 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
14:34 • 16768 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 15556 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 12485 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
13 жовтня, 12:44 • 13333 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
13 жовтня, 12:37 • 13269 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
Популярнi новини
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів13 жовтня, 09:37 • 18440 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати13 жовтня, 10:34 • 25930 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 20102 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду14:09 • 13170 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі14:34 • 12485 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 20389 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 24382 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 34283 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 32542 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 37958 перегляди
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto15:39 • 7402 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки15:15 • 10432 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі14:34 • 12695 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду14:09 • 13376 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 46041 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад

Київ • УНН

 • 722 перегляди

15 жовтня заплановано масштабну зустріч у форматі "Рамштайн" та Раду Україна-НАТО за участю міністрів оборони. Програма дня включає заяви, засідання, пресконференції та зустріч Контактної групи з питань оборони України.

Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад

У середу, 15 жовтня, відбудеться масштабна зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО за участю міністрів оборони низки держав. Програму дня оголосив офіційний сайт НАТО, пише УНН.

Що заплановано на 15 жовтня:

  • 7:30 – прибуття міністрів та заяви;
    • 8:00 – заява Генсекретаря НАТО;
      • 8:30 – виступи Генсекретаря НАТО та міністра оборони США;
        • 9:00 – засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів;
          • 12:05 – офіційне фото міністрів;
            • 12:30 – неформальна Рада НАТО-Україна (не для ЗМІ);
              • 14:15 – пресконференція Генсекретаря НАТО;
                • 15:00 – зустріч Контактної групи з питань оборони України;
                  • 17:00 – виступ Генсекретаря НАТО та Міністра оборони України;
                    • 17:40 – спільна пресконференція.

                      Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили протидію російським провокаціям, наповнення ініціативи PURL новими внесками та подальшу співпрацю.

                      Альона Уткіна

                      Політика
                      "Коаліція охочих"
                      Марк Рютте
                      НАТО
                      Володимир Зеленський
                      Україна