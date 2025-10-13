Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Київ • УНН
15 жовтня заплановано масштабну зустріч у форматі "Рамштайн" та Раду Україна-НАТО за участю міністрів оборони. Програма дня включає заяви, засідання, пресконференції та зустріч Контактної групи з питань оборони України.
У середу, 15 жовтня, відбудеться масштабна зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО за участю міністрів оборони низки держав. Програму дня оголосив офіційний сайт НАТО, пише УНН.
Що заплановано на 15 жовтня:
- 7:30 – прибуття міністрів та заяви;
- 8:00 – заява Генсекретаря НАТО;
- 8:30 – виступи Генсекретаря НАТО та міністра оборони США;
- 9:00 – засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів;
- 12:05 – офіційне фото міністрів;
- 12:30 – неформальна Рада НАТО-Україна (не для ЗМІ);
- 14:15 – пресконференція Генсекретаря НАТО;
- 15:00 – зустріч Контактної групи з питань оборони України;
- 17:00 – виступ Генсекретаря НАТО та Міністра оборони України;
- 17:40 – спільна пресконференція.
Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили протидію російським провокаціям, наповнення ініціативи PURL новими внесками та подальшу співпрацю.